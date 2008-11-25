به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امیر حبیب الله سیاری بعد از ظهر امروز در همایش تجلیل از حماسه آفرینان عملیات مروارید در بوشهر افزود: الان برترین قدرت نظامی منطقه هستیم و سعی می‌کنیم قدرت خود در خلیج فارس را حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: امروز نیروی دریایی ارتش با داشتن افرادی ولایی و با استفاده از تجهیزات مدرن با توانی بیش از آنچه در گذشته داشت، آماده دفاع از مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار کیلومتر مرز دریایی در کشور داریم، تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش در حال حاضر با مدرن‌ترین تکنولوژی‌های نظامی ساخت داخل کشور آمادگی دفاع از این مرزها و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در تمامی آب‌های آزاد را دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس 150 عملیات اسکورت توسط نیروی دریایی انجام شد، تصریح کرد: عملیات مروارید به لحاظ نتایجی که داشته یکی از بزرگترین عملیات‌های نظامی کشور است.

سیاری اظهار داشت: انهدام دو سوم نیروهای دریایی ارتش عراق، قطع خطوط مواصلاتی دریایی عراق، باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی خودی و حفظ سیادت ایران بر آب‌های شمالی خلیج فارس از نتایج عملیات مروارید بوده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در این همایش با اشاره به اینکه در روزهای آغازین انقلاب ارتش آمادگی هیچگونه عملیات نظامی نداشت، گفت: کشور تا بن دندان مسلح عراق با همکاری کشورهای غربی و عربی به کشور ما حمله کردند اما جان برکفان و تفنگداران دریایی قهرمانانه توطئه‌های آنان را خنثی کردند.

حجت الاسلام سید محمود علوی اضافه کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور قدرتمندانه خود نمایشگر قدرت ملت سرافراز ایران است و در عرصه دفاع از مرزهای آبی کشور از هیچ‌گونه کوششی دریغ نمی‌کنند.