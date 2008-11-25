۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

عملیات بازسازی پارک موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: عملیات بازسازی پارک موزه دریا و دریا نوردی خلیج فارس بوشهر با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بعد از ظهر امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، این پارک موزه به مساحت هشت هکتار در محلی موسوم به کلاه فرنگی در منطقه سبزآباد بوشهر واقع شده است.

قدمت ساختمان کلاه فرنگی بالغ بر 163 سال است که مقر تابستانی کنسول انگلیس بوده است.

محل مذکور متعلق به نیروی دریایی ارتش است که در سال هشتاد و پنج و هشتاد و شش موافقت‌های لازم برای ساخت موزه دریا و دریا نوردی اخذ و امروز به‌ مناسبت هفتم آذر عملیات بازسازی آن آغاز شد.

برای بازسازی این موزه چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود در بهمن ماه امسال به بهره‌برداری برسد.

بازسازی و تکمیل این پارک موزه با همکاری نیروی دریایی و سازمان میراث فرهنگی بوشهر انجام می‌شود.

در این موزه برخی ادوات نظامی دردوران دفاع مقدس، و تجهیزات نظامی تاریخی همچون کشتی پرسپولیس به طول 63 متر و وزن 460 تن و زیردریایی قرار دارد.

 

