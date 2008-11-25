تیم های توانمند پزشکی ورزش قهرمانی را متحول می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در مراسم افتتاحیه کنگره پزشکی ورزشی با بیان این مطلب تصریح کرد: پیشرفت در عرصه پزشکی ورزشی به کسب رکورد های مطلوب ورزشی منجر می شود. ورزش حرفه ای دنیا امروزه بر روی صدم های ثانیه و میلی مترها مجادله می کند و پزشکان ورزشی می توانند در راستای افزایش آمادگی ورزشکاران تلاش نمایند و این عامل تنها با بهره گیری از دانش روز دنیا ممکن خواهد شد.



رئیس کمیته ملی المپیک ایران در پایان خاطر نشان شد: برگزاری کنگره سراسری پزشکی ورزشی فرصت مناسبی برای درک توانمندی های جامعه پزشکی کشور است و امیدوارم تعامل پایگاه های ورزش با جوامع پزشکی تقویت شود.

نخستین کنگره سراسری پزشکی ورزشی با حضور بیش از هزار پزشک از سراسر کشور در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از صبح امروز آغاز به کار کرده است.