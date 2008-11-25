۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

علی آبادی:

تیم های توانمند پزشکی ورزش قهرمانی را متحول می کنند

رئیس سازمان تربیت بدنی با ابراز رضایت از برگزاری نخستین کنگره سراسری پزشکی ورزشی گفت: پزشکی ورزشی دیگر به بررسی مصدومیت های ورزشی ختم نمی شود بلکه امروزه ورزش قهرمانی با حضور تیم های توانمند پزشکی به تحول می رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در مراسم افتتاحیه کنگره پزشکی ورزشی با بیان این مطلب تصریح کرد: پیشرفت در عرصه پزشکی ورزشی به کسب رکورد های مطلوب ورزشی منجر می شود. ورزش حرفه ای دنیا امروزه بر روی صدم های ثانیه و میلی مترها مجادله می کند و پزشکان ورزشی می توانند در راستای افزایش آمادگی ورزشکاران تلاش نمایند و این عامل تنها با بهره گیری از دانش روز دنیا ممکن خواهد شد.

رئیس کمیته ملی المپیک ایران در پایان خاطر نشان شد: برگزاری کنگره سراسری پزشکی ورزشی فرصت مناسبی برای درک توانمندی های جامعه پزشکی کشور است و امیدوارم تعامل پایگاه های ورزش با جوامع پزشکی تقویت شود.

نخستین کنگره سراسری پزشکی ورزشی با حضور بیش از هزار پزشک از سراسر کشور در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از صبح امروز آغاز به کار کرده است.

