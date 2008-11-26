حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استهلال برای تمام ماه‌های قمری صورت می گیرد اما در این میان اهمیت برخی از ماه ها چون ماه های رمضان، شوال و ذیحجه نسبت به سایرین بیشتر است.

وی افزود: روز بیست و نهم هر ماه قمری استهلال صورت می گیرد و استهلال ماه ذیحجه نیز روز جمعه 8 آذر ماه صورت خواهد گرفت.

آموزشگاه ملی مطالعات نجوم و ژئوفیزیک عربستان سعودی دوشنبه 8 دسامبر ( 18 آذرماه)، 10 ذیحجه را عید قربان اعلام کرده است.

این در شرایطی است که عربستان سال گذشته روز اول ذیحجه را اشتباه اعلام کرده بود و درحالی روز اول ذیحجه را اعلام کرد که ماه هنوز به مقارنه نرسیده بود، بر اساس مندرجات علمی ماه باید به مقارنه برسد تا هلال ماه جدید رؤیت شود. مقارنه در حالتی است که ماه باید در قسمت شرقی خورشید قرار گیرد.

هر سال برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی، گروههایی متشکل از متخصصین به منظور رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف کشور فعال می شوند تا امکان خطا و اشتباه به صفر برسد . ارتقاعات توچال و رصدخانه حضرت عبدالعظیم از جمله مناطق تهران هستند که گروههای استهلال در آنها مستقر می‌شوند . اطلاعات به دست آمده از سوی گروههای مختلف به ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری می رسد تا با بهره‌گیری از این اطلاعات دقیق و جامع، امکان اعلام دقیق فراهم شود.

