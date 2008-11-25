به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران رسانه ملی به همراه کوهپیمایان بسیجی با صعود به ارتفاعات کلکچال و حضور بر سر مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه با شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس تجدید پیمان کردند.

رئیس صدا و سیما در این مراسم با اشاره به اینکه وظیفه بسیجیان صدا و سیما در شرایط کنونی بسیار سنگین است، گفت: تلاش شما در رسانه ملی بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی کرده و می‌کند.

عزت‌الله ضرغامی با بیان اینکه عزت و عظمت انقلاب اسلامی مدیون خون شهیدان است، تاکید کرد: نباید یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ تحمیلی را فراموش کنیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن سی‌امین سالگرد پیرامون انقلاب اسلامی خاطر نشان ساخت: نقش رسانه ملی در تبیین برکاتی که انقلاب اسلامی برای کشور ما داشته بسیار مهم است.

در این مراسم همچنین مداحان اهل بیت در وصف شجاعت و ایثار شهدای جنگ تحمیلی مداحی کردند و خادم مزار شهدای گمنام کلکچال نیز در جمع بسیجیان صدا و سیما خاطراتی از رائران این شهدای گمنام بیان کرد.