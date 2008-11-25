پیروزی استیل آذین برابر مقاومت سپاسی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار در شیراز پیگیری شد که در این مسابقه تیم فوتبال استیل آذین دست به کار بزرگی زد و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد مقاومت سپاسی شیراز عبور کند.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده خداداد افشاریان بود، مرتضی ایزدی در دقیقه 32 گل برتری تیم فوتبال استیل آذین کاشان را به ثمر رساند.

شاگردان نادر دست نشان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور، به دیدار برنده مسابقه پیکان قزوین و تراکتورسازی تبریز می روند.