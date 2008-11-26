منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این نهاد به طور متوسط نیازمند جذب سالانه حدود 200 نفر نیروی انسانی به ویژه کتابداران مجرب و ماهر است چرا که برخی از افرادی که در حال حاضر در کتابخانه‌های عمومی شاغل اند به دلایلی از جمله بازنشستگی، از مجموعه نهاد خارج می‌شوند و باید نیروهایی جدید جایگزین آنها شوند.

وی افزود: همچنین با توجه به احداث کتابخانه‌های جدید در کشور و بهره برداری از آنها و نیاز این واحدهای فرهنگی به نیروی کتابدار، نهاد ناچار از برگزاری آزمون استخدامی است. بر این اساس تصمیم گرفته شده‌است که یک آزمون استخدامی با هدف جذب حدود 200 نفر نیروی کتابدار در اواخر سال جاری برگزار شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: برای این آزمون هم مانند آزمون اوایل امسال عمل خواهد شد؛ به این ترتیب که سازمان سنجش برگزارکننده آزمون مکتوب خواهد بود و دیگر مراحل در نهاد کتابخانه‌ها انجام می‌شود. در مرحله نخست نیز اسامی سه یا چهار برابر ظرفیت مورد نیاز اعلام می‌شود و پس از طی مراحل قانونی، اسامی پذیرفته شدگان نهایی در استان‌های مختلف کشور اعلام می‌شود.

واعظی با اشاره به آزمون استخدامی کتابداری که در اوایل سال جاری برگزار شد، تاکید کرد: برگزاری این آزمون نیز با توجه به نیاز دم افزون نهاد به جذب نیروی انسانی جدید است. قرار هم بر این بود که 200 نفر نیرو جذب شوند اما چون برگزاری این آزمون چندسالی تاخیر داشت و در واقع جذب نیرو شکلی قانونمند نداشته‌است، در آن آزمون 400 نفر جذب شدند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور درباره نحوه جذب این تعداد کتابدار در کتابخانه های عمومی اضافه کرد: برای به کار گیری تمامی کتابداران پذیرفته شده نیازمند کمک مالی دولت، مجلس و دیگر نهادها هستیم که امیدواریم مشکل مالی در این خصوص به وجود نیاید و کتابداران پذیرفته شده به مرور جذب کتابخانه های عمومی شوند چرا که نمی توان کتابخانه ساخت و آن را بدون کتابدار رها کرد.