روایت دیپلمات ایرانی از شکست نمایش قدرت اسرائیل در کرواسی

سید احسان قاضی زاده، رایزن فرهنگی کشورمان در کرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقایع اخیر نمایشگاه بین المللی زاگرب، اظهار داشت: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کرواسی امسال نیز چون سال های گذشته برنامه هایی برای شرکت فعال در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب زاگرب را در دستور کار خود داشت چرا که جایگاه ایران به عنوان یک کشور آسیایی و اسلامی در کرواسی، جایگاهی شاخص است.

وی افزود: جالب است بدانید که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور آسیایی شرکت کننده در این نمایشگاه و از معدود کشورهای مسلمان حاضر در آن بوده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی نیز امسال میهمان ویژه نمایشگاه کتاب زاگرب بود اما برنامه های ما برای شرکت در این نمایشگاه به هیچ وجه تحت الشعاع این موضوع قرار نداشت.

رایزن فرهنگی کشورمان در زاگرب ادامه داد: کتاب هایی که از تهران برای ارائه در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه ارائه شده بود، کتبی است که در تمام کشورهای اروپایی دیگر نیز عرضه شده بود و کتاب صهیونیسم بین الملل نیز که در این نمایشگاه در غرفه ما قرار گرفت، کتابی است که مدت ها قبل در آمریکا منتشر شده و تنها از سوی انتشارات بین المللی الهدی تجدید چاپ شده است.

قاضی زاده همچنین درباره این کتاب که با جوسازی گسترده رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی مورد توجه ویژه افکار عمومی کرواسی قرار گرفته، گفت: این کتاب، کتابی تاریخی است که به جریان شناسی یک موضوع و قدرت پشت پرده عده ای از یهودیان در آمریکا می پردازد؛ البته تعداد این کتاب که از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات برای ما ارسال شده بود، بسیار محدود بود و در همان ساعات اولیه به فروش رسید.

احسان قاضی زاده (رایزن فرهنگی) - مهدی قمی(معاون رایزن)

وی در ادامه اظهار داشت: مسائل به صورت کاملا عادی در جریان بود اما برخوردهای تهدید آمیز وابستگان به رژیم صهیونیستی در کرواسی در مرحله نخست و سپس جریان سازی گسترده رسانه ای که انجام دادند تمرکز افکار عمومی این کشور بر مسئله ای کاذب را موجب شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در زاگرب، افزود: صهیونیست ها در آغاز تلاش بسیاری را صورت دادند تا با جوسازی های گسترده، پایان فروش این کتاب از سوی غرفه ایران در نمایشگاه زاگرب را به فشارهای خود مرتبط کنند اما واقعیت این بود که اخبار مربوط به جمع آوری این کتاب از سوی ما یک خبرسازی به کلی دروغ بود که با صدور بیانیه رایزنی فرهنگی بخشی از آن آشکار شد.

قاضی زاده ادامه داد: خبر دروغ رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی که ادعای جمع آوری کتاب "صهیونیسم بین الملل" از سوی ایران را مورد تاکید قرار می داد به سرعت از سوی برخی مراکز خبری کرواسی و حتی برخی خبرگزاری های بین اللملی از جمله فرانس پرس منتشر شد، جالب آنکه برخی رسانه های ضد انقلاب هم بلافاصله این خبر دروغ را به زبان فارسی ترجمه کرده و بر خروجی خود قرار دادند!

وی همچنین گفت: در حالی که منبع خبر مذکور به هیچ وجه موثق نبود، خبرگزاری فرانسه از انتشار بیانیه رایزنی فرهنگی ایران در زاگرب که به تکذیب اخبار دروغ مذکور اختصاص داشت، به گونه ای سئوال برانگیز امتناع کرد؛ به هر حال ما در بیانیه ای که منتشر کردیم هر گونه جمع آوری این کتاب از سوی ایران به واسطه فشارهای رژیم صهیونیستی را تکذیب کرده و اعلام نمودیم که کتاب مذکور، صرفا نوشته ای تاریخی است که در تمام کشورهای جهان قابل به صورت آزادانه قابل دسترسی است.

رایزن فرهنگی کشورمان در کرواسی در ادامه اظهار داشت: پس از ناکام ماندن تلاش های گسترده اسرائیلی ها در کرواسی، وابستگان به این رژیم با ورود به فضای تهدید، فاز جدیدی از عملیات خود علیه ایران را آغاز کردند؛ در این خصوص گروه افراطی "بت اسرائیل" که ایجاد کنندگان "خانه اسرائیل" در کرواسی نیز هستند با تحریف مواضع مقامات ایرانی و استناد به آن، اعلام شکایت قضایی از دیپلمات های ایرانی را در دستور کار خود قرار دادند.

قاضی زاده با تاکید بر بی ارزش بودن مواضع یک گروه وابسته به رژیم صهیونیستی افزود: مواضع چنین گروه هایی هیچ ارزشی برای دیپلمات های ایرانی نداشته و نخواهد داشت اما اتفاق جالب توجهی که در اثر برخورد ناشیانه صهیونیست ها با موضوعی ساده رخ داد، اقبال چندین برابری مردم کرواسی از غرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه زاگرب و محصولات آن بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر و در حالی که کتاب "صهیونیسم بین الملل" در دو روز نخست نمایشگاه زاگرب به طور کامل به فروش رفت اما با برخوردهای عجیب صهیونیست ها، درخواست ها برای خرید این کتاب به گونه ای جالب توجه افزایش یافت و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس کرواسی نیز در تماس با رایزنی فرهنگی، خواستار دریافت این اثر تاریخی شدند.

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین گفت: از سوی دیگر و پس از انتشار اینترنتی تهدیدات ایوو گلداشتاین، رئیس انجمن افراطی بت اسرائیل علیه دیپلمات های ایرانی، کامنت هایی که ذیل این مطالب منتشر شد، به کلی حکایت از نفرت عمومی مردم کرواسی از رویکردهای افراطی و غیرمنطقی صهیونیست ها داشت؛ بخش قابل توجهی از نظرات منتشر شده ذیل خبر گلداشتاین، رویکرد مخالفت آزادی بیان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.

قاضی زاده با بیان اینکه تمام آنچه در این خصوص رخ داده صرفا به جهت برخورد بی منطق گروه های وابسته به رژیم صهیونیستی بوده است، اظهار داشت: ما هیچ قصد خاصی از نمایش این کتاب در غرفه ایران نداشتیم و برنامه خاصی هم در این زمینه وجود نداشته است بلکه صرفا جنجال سازی های کاذب و دروغین صهیونیست ها در این جریان به طور کامل به خودشان بازگشت و در واقع موجی که قصد سوار شدن بر آن را داشتند، آن ها را غرق نمود.

وی درباره تهدید صهیونیست ها به اعلام جرم علیه دیپلمات های ایرانی، تصریح کرد: این قبیل تهدیدات قطعا فاقد هر گونه ارزش حقوقی است چرا که رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی به عنوان نهادی دیپلماتیک در کرواسی به فعالیت مشغول بوده و تمام اقدامات مانیز به طور کامل در چارچوب قوانین دولت کرواسی است؛ طبعا نمایش کتابی که هیچ گونه منع قانونی برای آن وجود ندارد، قابل استناد برای هیچ دعوای قانونی و حقوقی نخواهد بود.

این دیپلمات ایرانی در ارزیابی کلی از این جریان افزود: تمام آنچه در این خصوص رخ داد، صرفا یک جنجال سازی سیاسی و فضاسازی روانی علیه ایران بود که به هیچ نتیجه ای منجر نشد؛ در واقع صهیونیست ها قصد داشتند با شکل دهی به حرکتی کاذب علیه ایران، مانور قدرتی در کشور کرواسی نمایش داده و حرکتی را در مخالفت با آرمان ها و اصول جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند که به کلی در این هدف خود شکست خوردند.

قاضی زاده از هماهنگی کامل رایزنی فرهنگی ایران با سفارت کشورمان در کرواسی برای مقابله با این قبیل جریان سازی ها خبر داد و گفت: به هر حال با توجه به هماهنگی دقیق و روابط صمیمانه رایزنی فرهنگی با سفارت ما در کرواسی جای هیچ نگرانی در خصوص این قبیل اقدامات نیست چرا که ما اصولا هیچ مشروعیتی برای یک انجمن صهیونیستی وابسته به اسرائیل قائل نیستیم.

وی در پایان تاکید کرد که مواضع چنین انجمنی برای نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مشروعیت و ارزشی ندارد که در پی پاسخگویی به آن برآیند.