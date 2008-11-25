یک فیلم کمدی در ورزشگاه آزادی تبلیغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین ورزشگاه آزادی که چند هفتهای است الکترونیکی شده و معمولا اختصاص به تبلیغ کالاهای تجاری و بعضی روزنامههای ورزشی دارد، امروز در جریان بازی دو تیم استقلال و داماش از رقابتهای جام حذفی فیلم سینمایی "دلداده" را همزمان با اکران عمومی آن تبلیغ کرد.
فیلم کمدی "دلداده" به کارگردانی قدرتالله صلحمیرزایی با بازی الهام حمیدی، مجید صالحی و جواد رضویان از فردا چهارشنبه ششم آذرماه در سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده میرود.
دیدار تیمهای استقلال تهران و داماش گیلان از رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور لحظاتی پیش با نتیجه هشت بر یک به سود استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
