۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

برای نخستین بار /

یک فیلم کمدی در ورزشگاه آزادی تبلیغ شد

در مسابقه فوتبال امروز تیم‌های استقلال تهران و داماش گیلان در ورزشگاه آزادی تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی کنار زمین برای نخستین بار یک فیلم سینمایی را تبلیغ کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین ورزشگاه آزادی که چند هفته‌ای است الکترونیکی شده و معمولا اختصاص به تبلیغ کالاهای تجاری و بعضی روزنامه‌های ورزشی دارد، امروز در جریان بازی دو تیم استقلال و داماش از رقابت‌های جام حذفی فیلم سینمایی "دلداده" را همزمان با اکران عمومی آن تبلیغ کرد.

فیلم کمدی "دلداده" به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی با بازی الهام حمیدی، مجید صالحی و جواد رضویان از فردا چهارشنبه ششم آذرماه در سینماهای تهران و شهرستان‌ها روی پرده می‌رود.

دیدار تیم‌های استقلال تهران و داماش گیلان از رقابت‌های جام حذفی باشگاههای کشور لحظاتی پیش با نتیجه هشت بر یک به سود استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

