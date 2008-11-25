ذوب آهن صدرنشین لیگ برتر شد / توقف ابومسلم برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که در مهمترین مسابقه برگزار شده، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با نتیجه 2 بر یک از سد برق شیراز گذشت تا با 31 امتیاز به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

در این دیدار سینا عشوری(10) و اسماعیل فرهادی(77) برای ذوب آهن گل زدند، همچنین مسعود نظر زاده(20) تنها گل برق شیراز را به ثمر رساند.

در مشهد هم تیم های فوتبال ابومسلم و سایپا به تساوی بدون گل رضایت دادند. در این دیدار که در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد و با قضاوت سعید بخشی زاده برگزار شد، میلاد زنید پور در دقیقه 70 از زمین مسابقه اخراج شد.

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در پایان هفته پانزدهم به شرح زیر تغییر کرد:

1- ذوب آهن با 31 امتیاز

2- پیکان قزوین با 29 امتیاز

3- استقلال تهران با 25 امتیاز

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17- استقلال اهواز با 14 امتیاز

18- داماش گیلان با 10 امتیاز