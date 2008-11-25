به گزارش خبرگزاری مهر ، تولید موتور جدید و کاملا ایرانی با برند سایپا که در راستای توسعه صنعت قوای محرکه و به ویژه صنعت موتورسازی کشور انجام شده است یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ و مهم گروه سایپا است.

طراحی و توسعه موتور جدید و کاملا ایرانی با برند سایپا در شرکت مگاموتور سایپا به حالت اجرایی درآمده است.

وزیر کشور طی سخنانی در این مراسم گفت: علم آوران برای ایران اسلامی نوعی قدرت همه جانبه تولید می کنند.

محصولی افزود : متاسفانه یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی عدم ارتباط با دانشگاهیان است که با سیاست‌های دولت نهم این دو قشر بیش از پیش به هم نزدیک شده اند.

وی با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته در چند سال اخیر علیه ایران گفت : تحریم‌ها باعث افزایش روحیه بسیجی در مردم و رشد و پیشرفت فناوری‌های نوین در کشور شده است.

وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه تمام ارکان نظام باید برای افزایش تولید دست یاری به هم دهند ، گفت : حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در گرو افزایش تولید در کشور است.

محصولی در خاتمه اظهار داشت : این وزارتخانه تمام توان خود را برای کمک به افزایش تولید در کشور به کار خواهد برد.

بر اساس این گزارش، محصولی در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: در حال حاضر خیلی از تولیدات صنعتی ما از محصولات مشابه خارجی بهتر است و صنعت خودرو باید برای رقابت با خودروسازان اروپایی تلاش کند که از جهاتی این کار نیز شروع شده است.

