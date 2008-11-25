تیم جوانان و بزرگسال برای ما فرقی نمی کند/ قربانی مغرورانه عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر قلعه نویی پس از پیروزی 8 بر یک تیمش برابر داماش گیلان در گفتگو با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: همانطور که قبلا گفتم هدف ما حضور مقتدرانه در سه رده مسابقات لیگ برتر ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیاست که برای هر رده برنامه و سیستم خاصی داریم.

قلعه نویی ادامه داد: با تمام احترامی که برای داماش گیلان قائلم باید بگویم که برای ما فرقی نمی کرد تیم حریف جوانان است یا تیم بزرگسالان. ما سعی کردیم در این دیدار از 90 درصد بازیکنان اصلی خودم استفاده کنم تا بتوانیم به مراحل بعد صعود کنیم و در مراحل بعد هم با قدرت به کارمان ادمه بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از دیدار برابر داماش به عنوان یک بازی تدارکاتی برای دیدار با سایپا نام برد و گفت: امیدوارم بازیکنان استقلال بتوانند با ادامه این روند در لیگ برتر نیز با قدرت ظاهر شوند.

وی در مورد حضور امیرآبادی در ترکیب اصلی استقلال و صحبت هایی که او در مورد این تیم انجام داده بود گفت: من خودم امیرآبادی را به استقلال آوردم و به بازی او اعتقاد دارم. دو روز پیش هم او با من صحبت کرد و گفت که تمام صحبت هایی که از قول او در روزنامه های ورزشی منتشر شده کذب است. من هم در پاسخ گفتم اگر لازم می بینی از بخش حقوقی باشگاه از این رسانه ها شکایت کنیم.

قلعه نویی در پاسخ به این سوال که چرا در این دیدار از اشکان نامداری درون دروازه استفاده نکردید گف: اشکان هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی بازیکنان باشخصیتی است و اختلاف کمی با طالب لو دارد. با این حال هر وقت که نیاز باشد از او استفاده خواهیم کرد.

سرمربی استقلال در مورد صحنه دریافت گل از داماش گیلان گفت: تصور می کنم پیروزی قربانی فکر می کرد بازی تمام شده برای همین در صحنه ارسال توپ مغرورانه عمل کرد و بازیکن حریف دروازه استقلال را باز کرد.