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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

فرمانده سپاه قدس گیلان:

بسیجیان قدرت بررسی و تحلیل خود را افزایش دهند

بسیجیان قدرت بررسی و تحلیل خود را افزایش دهند

رشت - خبرگزاری مهر: سردار هامون محمدی گفت: بسیجیان برای شناخت ویژگیها و ترفندهای دشمنان با برپایی محافل تحلیل سیاسی و بهره ‌گیری از اندیشمندان اسلامی و انقلابی ضمن ارتقا آگاهی ها، قدرت بررسی و تحلیل خود را افزایش دهند.‬

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده سپاه قدس گیلان در جمع بسیجیان استان در رشت اظهار داشت: از بین بردن روح انقلاب اسلامی و به استحاله کشاندن جامعه در سرلوحه برنامه‌های دشمن قرار دارد زیرا آنها به اهمیت والایی فرهنگ ایثار و شهادت پی برده اند و همواره در تلاش اند این فرهنگ غنی را در جامعه از بین ببرند.

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان هوشیار و پیوسته آماده مقابله با ترفندهای مختلف دشمنان باشند، عنوان کرد:  دشمنان برای مبارزه با ولایت فقیه این اصل مترقی اسلامی از داخل و خارج  بوسیله ایادی خود در تلاش هستند.

این فرمانده سپاه همچنین به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف نظام اشاره کرد و گفت: بسیج یکی ازاهرمهای کارآمد و بازدارنده دربرابرهمه تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می ‌رود.

سردار محمدی خاطرنشان کرد: بسیج به عنوان یک نیروی مقاوم و حامی ارزشهای دینی و انقلابی متعلق به آحاد مردم شهید پرور ایران است.

فرمانده سپاه قدس گیلان یادآور شد: تا زمانیکه تفکر بسیجی در جامعه اسلامی ما حاکم باشد دشمنان جرات مقابله با این نظام را نخواهند داشت.

کد مطلب 789998

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