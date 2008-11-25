بسیجیان قدرت بررسی و تحلیل خود را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده سپاه قدس گیلان در جمع بسیجیان استان در رشت اظهار داشت: از بین بردن روح انقلاب اسلامی و به استحاله کشاندن جامعه در سرلوحه برنامه‌های دشمن قرار دارد زیرا آنها به اهمیت والایی فرهنگ ایثار و شهادت پی برده اند و همواره در تلاش اند این فرهنگ غنی را در جامعه از بین ببرند.

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان هوشیار و پیوسته آماده مقابله با ترفندهای مختلف دشمنان باشند، عنوان کرد: دشمنان برای مبارزه با ولایت فقیه این اصل مترقی اسلامی از داخل و خارج بوسیله ایادی خود در تلاش هستند.

این فرمانده سپاه همچنین به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف نظام اشاره کرد و گفت: بسیج یکی ازاهرمهای کارآمد و بازدارنده دربرابرهمه تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می ‌رود.

سردار محمدی خاطرنشان کرد: بسیج به عنوان یک نیروی مقاوم و حامی ارزشهای دینی و انقلابی متعلق به آحاد مردم شهید پرور ایران است.

فرمانده سپاه قدس گیلان یادآور شد: تا زمانیکه تفکر بسیجی در جامعه اسلامی ما حاکم باشد دشمنان جرات مقابله با این نظام را نخواهند داشت.