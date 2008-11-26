صدور رادیو دارو به کشورهای منطقه آغاز می شود

دکتر محمد قنادی در حاشیه همایش "تجلی خودباوری علمی و فناوری" در دانشگاه اراک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دارو در تشخیص و شناسایی بیماریهای داخلی از جمله سرطان، پوکی استخوان و قلب مورد استفاده قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تولید رادیو دارو از اوایل مهرماه سال گذشته در داخل کشور آغاز شده و هم اکنون به سمتی حرکت می کنیم که در آستانه خودکفایی در این زمینه هستیم.

اروپا قادر به تامین تنها 60 درصد نیاز رادیو داروی خود است

قنادی یادآور شد: رادیو داروها تا کنون از اروپا به ایران وارد می شدند اما در حال حاضر اروپا به علت برخی مشکلات موجود دچار بحران تولید رادیو دارو شده و تنها 60 درصد نیاز داخلی خود را تولید می کند.

قنادی تصریح کرد: در حال حاضر 120 مرکز پزشکی هسته ای و 10 هزار نفر در هفته از این دارو استفاده می کنند و داروی تولیدی ساخت کشور به مراتب بهتر، خالص تر و ارزانتر از داروهای وارداتی است.

وی با تاکید بر کاربردهای صلح آمیز فن آوری هسته ای اظهار داشت: فناوری هسته ای در بالا بردن کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، رشد صنعت، پتروشیمی، پالایشگاه، نشت یابی لوله ها و کاغذ سازی کاربرد فراوان دارد.

بازرسیهای آژانس از تاسیسات انرژی هسته ای بی نظیر بوده است

قنادی با بیان اینکه زندگی انسانهای امروزه با فناوری هسته ای عجین شده است، اظهار داشت: تمام تاسیسات و موسسات هسته ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی است و بازرسی آژانس از تاسیسات انرژی هسته ای ایران در تاریخ بی نظیر بوده است.