به گزارش خبرگزاری مهر، دهرمیندرانات در این دیدار اظهار داشت: کتاب "بهار عقیدت" آثار شاعران هندو زبان در نعت پیامبر اسلام است که تا سه الی چهار ماه آینده مرحله نهایی تألیف، تایپ و ویراستاری خود را سپری می‌کند و آماده چاپ می‌شود.

وی افزود: این کتاب بنا بود شامل آثار و اشعار 200 شاعر هندو زبان در نعت پیامبر اکرم(ص) باشد اما تاکنون کار تدوین آثار 396 شاعر هندو زبان به اتمام رسیده است و ممکن است این تعداد شاعران به 400 نفر برسد.

دهرمیندرانات خود نیز از شاعران هندو زبان است که با داشتن دین هندو اشعاری با نام «انوار عقیدت» در مدح و منقبت چهارده معصوم در سال گذشته توسط مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو به چاپ رسانده و قرار است این کتاب نیز توسط مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو به چاپ برسد.



