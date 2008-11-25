  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

"بهار عقیدت" منتشر می‌شود

دهرمیندرانات شاعر هندو زبان در دیدار با علیرضا قزوه وابسته فرهنگی و مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو از انتشار کتاب "بهار عقیدت" در نعت پیامبر اکرم (ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دهرمیندرانات در این دیدار اظهار داشت: کتاب "بهار عقیدت"  آثار شاعران هندو زبان در نعت پیامبر اسلام است که تا سه الی چهار ماه آینده مرحله نهایی تألیف، تایپ و ویراستاری خود را سپری می‌کند و آماده چاپ می‌شود.

وی افزود: این کتاب بنا بود شامل آثار و اشعار 200 شاعر هندو زبان در نعت پیامبر اکرم(ص) باشد اما تاکنون کار تدوین آثار 396  شاعر هندو زبان به اتمام رسیده است و ممکن است این تعداد شاعران به 400 نفر برسد.

دهرمیندرانات خود نیز از شاعران هندو زبان است که با داشتن دین هندو اشعاری با نام «انوار عقیدت» در مدح و منقبت چهارده معصوم در سال گذشته توسط مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو به چاپ رسانده و قرار است این کتاب نیز توسط مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو به چاپ برسد.
 

کد مطلب 790007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها