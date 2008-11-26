  1. استانها
۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

سرانه کتاب دانش آموزی در کهگیلویه و بویراحمد 619 جلد است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه کتاب دانش آموزی در کهگیلویه و بویراحمد 619 جلد است.

مصطفی شجاعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در کتابخانه های مدارس این استان یک میلیون و 173 هزار جلد کتاب وجود دارد که با توجه به جمعیت 173 هزار نفری دانش آموزان استان برای هر دانش آموز 619 جلد کتاب وجود دارد.

وی یادآور شد: در هفته کتاب نیز 40 هزار جلد کتاب بین مدارس این استان توزیع شد.

وی بیان داشت: دانش آموزان این استان در هفته کتاب با اهدا کتاب به کتابخانه های مدارس در ارتقا کمیت کتابخانه های دانش آموزی مشارکت کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: 13 نمایشگاه کتاب در مدارس شهرستانها و مناطق استان در حال برگزاری است.

