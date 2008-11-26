1.7 میلیون تن آسفالت در گرگان تولید و پخش شد

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد رشته را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: از این مقدارحدود 26 هزار تن آسفالت امسال در شهرداری گرگان تولید و مصرف شده است، در حالیکه این مقدار در مدت مشابه سال پیش 24 هزار تن بود.

وی هزینه تولید آسفالت به غیر از هزینه پخش آن را به ازای هر تن 400 هزار ریال اعلام کرد.

به گفته کریمی، همچنین سال جاری چهار هزار متر مربع به مساحت پارک آموزش ترافیک شهرداری گرگان اضافه شد.

شهردار گرگان بیان داشت: مساحت پارک آموزش ترافیک با طراحی جدید از دو هزار و 500 مترمربع به شش هزار و 500 متر مربع افزایش یافت.

وی یادآور شد: به منظور فرهنگ سازی صحیح و اصولی و آموزش از ابتدا در کودکان، شهرداری اقدام به ساخت این پارک با کلیه مفاهیم ترافیکی از قبیل سه راه، چهارراه، میدان، علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی عابرپیاده، پل عابر وغیره نموده است.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.