دو نمایش از گلستان به جشنواره منطقه ای سمنان راه یافت

محمدحسن رستمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: "کارنامه بندار بیدخش" از شهرستان گنبدکاووس و "گل قداره" از گرگان به این جشنواره منطقه ای معرفی شدند.

وی اظهار داشت: این دو نمایش در نوزدهمین جشنواره تئاتر منطقه ای گلستان حائز رتبه برتر شدند و با رای هیئت داوران برای شرکت در جشنواره منطقه ای معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: حمیدرضا میرزایی، مصطفی مسلمی و محمدرضا مولودی کاررگردانی نمایشهای یاد شده را برعهده داشتند.



به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی گلستان شامگاه سه شنبه با معرفی منتخبان به کار خود پایان داد.

بر اساس رای داوران دیپلم افتخار نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون ریال به حمیدرضا میرزایی و مصطفی مسلمی در نمایش کارنامه بندار بیدخش از شهرستان گنبدکاووس به عنوان رتبه اول و محمدرضا مولودی در نمایش گل قداره از گرگان به عنوان رتبه دوم، و آقایان رشید نصیری در نمایش شب آفتابی از بندرگر، احمدرضا جندقی در نمایش یک عاشقانه آرام از گرگان و مجید بیکی در نمایش شوک از گرگان به عنوان رتبه سوم اعطا شد.

دیپلم افتخار نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون و پانصد هزار ریال به حسین شمس در نمایش گل قداره از گرگان به عنوان بازیگر مرد برتر و مینا رجب زاده در نمایش کارنامه بندار بیدخش از شهرستان گنبد کاووس و زهرا یوسفی در نمایش شب آفتابی از شهرستان بندرگز به عنوان رتبه اول بازیگری در بخش زنان اعطا شد..

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون و دویست هزار ریال به محمدرضا مولودی در نمایش شوک از گرگان به عنوان رتبه دوم بازیگر مرد و شطیطه مازنی در نمایش کارنامه بندار بیدخش از شهرستان گنبدکاووس به عنوان رتبه دوم زن بازیگر اعطا شد.

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون ریال به مسلم اسماعیلی در نمایش یک عاشقانه آرام از گرگان و اسفندیار قرنجیک در نمایش حکایتی چند از راز نگاه مسافر غریب طوس از شهرستان رامیان به عنوان رتبه سوم بازیگری مرد و لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون ریال به زهرا امامی در نمایش یک عاشقانه آرام از گرگان و مونا میرباقری در نمایش شوک از گرگان به عنوان رتبه سوم بازیگری در بخش زنان اعطا شد..

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه یک میلیون ریال به ابوالقاسم مهدوی، مجید بیکی و احمدرضا جندقی به ترتیب در نمایش شب آفتابی شهرستان بندرگر، شوک و یک عاشقانه آرام از شهرستان گرگان به عنوان رتبه سوم در نویسندگی متن اعطا شد.

همچنین لوح تقدیر ویژه در بخش بازیگری به همراه پانصدهزار ریال به ترتیب به علی لیاقی در نمایش شوک، فرزاد شیخ نظری در نمایش گل و قداره، رقیه اصلانی در نمایش تاریکخانه، الهه یوسفی و مهدیس بحری در نمایش شوک اهداء شد.

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه پانصدهزار ریال در بخش طراحی صحنه به حمیدرضا میرزایی و مصطفی مسلمی در نمایش کارنامه بندار بید خش اهداء شد.

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه پانصدهزار ریال در بخش موسیقی به محمد نعیمی در نمایش کارنامه بندار بیدخش و حکایتی چند از راز نگاه مسافر غریب طوس اهداء شد.

لوح سپاس نوزدهمین جشنواره به همراه پانصدهزار ریال در طراحی لباس به شقایق کوهستانی در نمایش گل قداره از گرگان اهدا شد.

همچنین پیشکسوتان، محمدرضا صمیمی در نمایش گل قداره و شوک از گرگان، علیرضا پورمحمد در نمایش گل قداره و شب آفتابی از گرگان، صفر روحی در نمایش گل قداره از گرگان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

رضا حامدی خواه، حسن رستمانی و الله قلی نظری داوری نوزهمین جشنواره تئاتر استان گلستان را برعهده داشتند.

