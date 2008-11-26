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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

عکاس گلستانی در جشنواره "ره آورد سرزمین" اول شد

گرگان - خبرگزار ی مهر: "حسن نوری" از هنرمندان حوزه هنری گلستان در اولین جشنواره ره آورد سرزمین رتبه نخست را بدست آورد.

مدیر حوزه هنری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در عکس هایی که این هنرمند از مناطق جنگی جنوب کشور تهیه کرده است، حضور پرشور مردم و بازدید آنان از این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

محمدرضا خاکپور افزود: پس از تشکیل کانون عکس حوزه هنری استان و استقبال هنرمندان و حضور فعال آنان خوشبختانه تاکنون شاهد موفقیت های فراوانی در این زمینه بوده ایم.

وی ارسال آثار منتخب عکاسان استان به جشنواره های مختلف سطح کشور و بین المللی، تشکیل جلسات ماهانه نقد و بررسی آثار عکاسان و تبادل نظر در مورد هنر عکاسی، برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی عکاسی و دعوت از اساتید کشور، ارسال مرسولات مختلف شامل مجلات تخصصی، مقالات و فراخوان جشنواره ها برای اعضاء کانون را از جمله اقدامات در کانون عکس این حوزه برشمرد.

کد مطلب 790128

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