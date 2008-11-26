عکاس گلستانی در جشنواره "ره آورد سرزمین" اول شد

مدیر حوزه هنری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در عکس هایی که این هنرمند از مناطق جنگی جنوب کشور تهیه کرده است، حضور پرشور مردم و بازدید آنان از این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.

محمدرضا خاکپور افزود: پس از تشکیل کانون عکس حوزه هنری استان و استقبال هنرمندان و حضور فعال آنان خوشبختانه تاکنون شاهد موفقیت های فراوانی در این زمینه بوده ایم.

وی ارسال آثار منتخب عکاسان استان به جشنواره های مختلف سطح کشور و بین المللی، تشکیل جلسات ماهانه نقد و بررسی آثار عکاسان و تبادل نظر در مورد هنر عکاسی، برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی عکاسی و دعوت از اساتید کشور، ارسال مرسولات مختلف شامل مجلات تخصصی، مقالات و فراخوان جشنواره ها برای اعضاء کانون را از جمله اقدامات در کانون عکس این حوزه برشمرد.