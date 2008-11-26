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۶ آذر ۱۳۸۷، ۸:۵۸

نیکان قمی:

کمیته پیگیری مصوبات سفر استاندار به بخش‌ها تشکیل می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم از تشکیل کمیته پیگیری مصوبات سفر استاندار به بخش‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر استاندار به بخش‌های استان قم گفت: پس از شکل گیری دولت نهم و همچنین راه‌اندازی سفرهای استانی رئیس جمهور به مراکز شهرها، استانداران استان‌ها نیز با حضور در شهرها و بخش‌های استان به رفع مشکلات آن منطقه می‌پردازند.

وی افزود:‌ در استان قم نیز تاکنون استاندار طی سه مرحله از بخش‌های استان بازدید کرده است که موجب تصویب مصوبات بسیار مناسب برای بخش بوده است.

نیکان قمی گفت: استاندار و تمامی مدیران استان با حضور در محل بخش‌ها با مشکلات مردم و به ویژه روستاییان آشنا شده و اقدام به تصویب مصوبات در زمینه رفع مشکلات آن‌ها پرداختند.

وی افزود: پس از تصویب این مصوبات کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پیگیری مصوبات سفر استاندار به بخش‌ها در محل فرمانداری تشکیل شده است و مسئولیت آن نیز با استاندار است.

فرماندار قم گفت: این کمیته از هفته آینده آغاز به کار می‌کند و نماینده هر اداره‌ای برای ارائه گزارش مصوبات در این جلسه حاضر خواهد شد.

وی با بیان اینکه روستاییان از مشکلات بسیاری رنج می‌برند، گفت:‌حضور مدیران در بخش‌ها و روستاهای استان می‌تواند در رفع این مشکلات موثر باشد و نقش به سزایی در ارتباط دولتمردان با مردم دارد.

کد مطلب 790135

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