به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکان قمی سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر استاندار به بخش‌های استان قم گفت: پس از شکل گیری دولت نهم و همچنین راه‌اندازی سفرهای استانی رئیس جمهور به مراکز شهرها، استانداران استان‌ها نیز با حضور در شهرها و بخش‌های استان به رفع مشکلات آن منطقه می‌پردازند.



وی افزود:‌ در استان قم نیز تاکنون استاندار طی سه مرحله از بخش‌های استان بازدید کرده است که موجب تصویب مصوبات بسیار مناسب برای بخش بوده است.



نیکان قمی گفت: استاندار و تمامی مدیران استان با حضور در محل بخش‌ها با مشکلات مردم و به ویژه روستاییان آشنا شده و اقدام به تصویب مصوبات در زمینه رفع مشکلات آن‌ها پرداختند.



وی افزود: پس از تصویب این مصوبات کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پیگیری مصوبات سفر استاندار به بخش‌ها در محل فرمانداری تشکیل شده است و مسئولیت آن نیز با استاندار است.



فرماندار قم گفت: این کمیته از هفته آینده آغاز به کار می‌کند و نماینده هر اداره‌ای برای ارائه گزارش مصوبات در این جلسه حاضر خواهد شد.



وی با بیان اینکه روستاییان از مشکلات بسیاری رنج می‌برند، گفت:‌حضور مدیران در بخش‌ها و روستاهای استان می‌تواند در رفع این مشکلات موثر باشد و نقش به سزایی در ارتباط دولتمردان با مردم دارد.