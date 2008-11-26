یک سوم جمعیت سیستان و بلوچستان سود سهام عدالت دریافت می کنند

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان افزود: تاکنون بیش از 800هزار نفر از جمعیت استان طی سه مرحله برای دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند.

وی گفت: طی مرحله نخست این طرح 276 هزار نفر از مشمولان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل نام نویسی شده اند که پارسال سود سهام عدالت را دریافت کرده و امسال نیز از آن بهره مند می شوند.

ابراهیمی افزود: در مرحله دوم طرح، 280 هزار و 182 دعوتنامه بین افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت توزیع شده که 233 هزار و591 نفر آنان در شرکتهای تعاونی سهام عدالت نامنویسی شده اند.

وی در ادامه به مرحله سوم سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: در این مرحله نیز 279 هزار و 931 دعوتنامه توزیع و 281 هزار و 439 نفر ثبت نام شده اند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تاکنون 560 هزار و 113 دعوتنامه صادر شده که مراحل نام نویسی 452 هزار و 30 نفر در شرکتهای تعاونی سهام عدالت تکمیل شد ه است.

رئیس امور اقتصادی و دارایی استان در پایان گفت: افزون بر 190 هزار فرم ثبت اطلاعات در مرحله دوم طرح سهام عدالت بین روستاییان وعشایر استان توزیع شد که پیش بینی می شود 100 درصد جمعیت روستایی و عشایر زیر پوشش سهام عدالت قرار گیرند.