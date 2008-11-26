وی در ادامه درباره دلایل ذکر نکردن منابع داخلی در اخبار صدا و سیما گفت: من بارها به بخشهای خبری اعلام کردهام اگر خبری به صورت مستقل مربوط به یک خبرگزاری خاص است و دیگر خبرگزاریها مشابه آن را نرفتهاند، در نقل خبر سعی کنند نام خبرگزاری را ذکر کنند. این نظر شخصی من است.
ضرغامی افزود: اما برخی مواقع خبر مشترک است و خبرگزاریهای متعدد آن را کار کردند، به همین دلیل نامی از خبرگزاری خاص برده نمیشود. یا اینکه خبرگزاری خاصی خبری را نقل میکند، اما خودش هم آن را از قول کسی نقل کرده است. در این صورت اگر ما نام آن خبرگزاری را ببریم، ممکن است این اعتراض پیش بیاید که این خبر برای آن خبرگزاری نبوده است.
رئیس صدا و سیما در پایان گفت: در مجموع نظر من این است که نقل خبر در منابع داخلی از هر خبرگزاری با منبع باشد. چرا که باعث مستندسازی خبر میشود. از سوی دیگر ذکر منبع تبلیغ رسانهای کشور است و بنابراین من موافق این مسئله هستم.
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