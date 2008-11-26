طرح نوین درمانی در قم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا جعفری سه شنبه شب در همایش ارتقا طرح کیفیت درمانی در سالن اجتماعات تامین اجتماعی قم با بیان مطلب فوق گفت: در این طرح خدمات درمانی سرپایی و پذیرش تلفنی، ویزیت بیمار در منزل، توسعه مطب ها و داروخانه معین ارائه خواهد شد.



وی افزود: طرح نوین درمانی در قم از 19 آبان ماه آغاز شده است و در راستای افزایش کیفیت خدمات درمانی و استاندارد کردن فضاهای درمانی ادامه می یابد.



جعفری با بیان اینکه با اجرای این طرح وقت بیماران تلف نخواهد شد، اظهار داشت: با پذیرش تلفنی بیمار وقت بیمار تلف نشده و در در این راستا نیز مراکز درمانی بوعلی، دی کلینیک دکتر غرضی و مرکز درمانی 22 بهمن قم به شماره تلفن با خطوط متعدد مجهز شدند.



مدیر درمان تامین اجتماعی با اشاره به طرح توسعه مطب و داروخانه معین گفت: داروخانه‌های معین در نزدیکی مطب‌ها قرار دارند و عدم دریافت حق فنی از بیمه‌شدگان و کاهش سهم بیمه برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، از جمله مزایای این داروخانه‌ها است.



وی در خصوص طرح خدمات سرپایی گفت: با اجرای این طرح نیز سطح دسترسی بیمه شدگان افزایش یافته و بیمار هر زمان که بخواهد به پزشک مراجعه می کند.



جعفری در پایان به اجرای طرح ویزیت بیماران در منزل اشاره کرد و گفت: در این طرح، یک تیم کامل پزشکی با مراجعه به منازل بیمارانی که به دلایل متعدد امکان حضور در مراکز درمانی را ندارند، کلیه آزمایش‌ها و معاینات لازم آنها را انجام می‌دهند.