کتابخانه های مساجد کردستان 17 هزار نفر عضو دارند

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: 17 هزار نفر از اعضای کانون های فرهنگی هنری استان عضو فعال کتابخانه های مساجد هستند.

وی ادامه داد: بیش از 115 هزار نسخه کتاب در زمینه های دینی، قرآنی، علمی، فرهنگی و هنری در 90 کتابخانه مساجد در سطح استان کردستان وجود دارد.

گلباغی افزود: در راستای جذب نوجوانان و جوانان و حضور آنان در مساجد عضویت در کتابخانه های مساجد کردستان به صورت رایگان است.

وی تصریح کرد: در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی تا پایان سال جاری 40 کتابخانه مساجد و 90 کتابخانه باز در استان بهره برداری می شود.

مسئول دبیرخانه امور مساجد کردستان خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از 140 میلیون ریال کتاب در زمینه های درسی و کمک آموزشی بین کتابخانه های مساجد استان توزیع شده است.

گلباغی عنوان کرد: کتابخانه های مساجد بهترین محل برای رشد و پرورش نوجوانان و جوانان در مقوله آموزه های دینی و قرآنی است.

وی در پایان خواستار حمایت و توجه ویژه دستگاه های دولتی و فرهنگی استان از این کتابخانه ها شد.

در حال حاضر 98 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان کردستان فعالیت می کنند که تا پایان سال 20 کانون دیگر به بهره برداری می رسد.