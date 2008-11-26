اسلام آباد توان توقف حملات موشکی واشنگتن را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، " تنویر محمود احمد" در جمع خبرنگاران گفت: تصمیم گیری درباره اینکه این حملات از طریق ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی یا از طریق زور متوقف شود، وظیفه دولت است.

وی افزود: " نیروی هوایی آماده هر نوع دفاع هوایی است."

احمد تصریح کرد:" در ابتدا این ملت، مردم ، پارلمان و دولت ما باید بگویند که چطور با آنها برخورد کنیم. اینکه باید از طریق دیپلماتیک و سیاسی این مسئله را حل کنیم یا از طریق نظامی."

از سوی دیگر، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز گذشته از بررسی گزینه های مختلف برای توقف حملات آمریکا به خاک پاکستان خبر داد.

مقامهای پاکستانی هشدار داده اند که این حملات خشم مردم را علیه آمریکا تحریک خواهد کرد، زیرا در این کشور جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا بسیار نامحبوب است.

