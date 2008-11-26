جاده منطقه گردشگری آبگرم سمنان احداث می شود

عباس کاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اساس مطالعات انجام شده احداث این جاده از طریق آگهی در جراید به مناقصه عمومی گذاشته شد که پس از انجام مراحل قانونی پیمانکاران مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه طول این جاده 20 کیلومتر است، گفت: پیش پرداخت قرارداد مذکور پرداخت شده است که امیدواریم با همکاری مسئولین بقیه اعتبار لازم نیز از منابع ملی و استانی تامین شود.

به گفته وی این پروژه در صورت تکمیل اعتبارات ظرف دو سال آینده به صورت آسفالت به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص سایت توریستی منطقه آبگرم گفت: از طریق شرکت توسعه گردشگری استان و کشور مطالعات سایت با مساحتی نزدیک به 50 هکتار انجام و آماده تحویل است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمنان یادآور شد: از طریق شرکت ایرانگردی و جهانگردی کشور با یک شرکت ترک برای احداث یک مجموعه بادی بسیار پیشرفته مذاکره شده که در صورت آماده شدن جاده در حد عبور ماشین آلات سنگین مجموعه آبگرم چهار ماه آینده آماده می شود.