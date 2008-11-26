حفاری 114 حلقه چاه نفت و گاز در هشت ماه سال جاری

حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: برای تکمیل این چاه ها در مجموع 271 هزار و 713 متر حفاری صورت گرفته که از متراژ پیش بینی شده یک هزار و 809 متر بیشتر است.

وی اظهار داشت: از تعداد چاه های پیش گفته، حفاری 19 حلقه چاه در آبان تحقق یافت که در مورد پنج حلقه چاه 12 روز جلو افتادگی گزارش شده است.

بهمنی با اشاره به انجام همزمان عملیات حفاری و خدمات فنی و اختصاصی این صنعت در شرکت ملی حفاری ایران، تعداد خدمات فنی ارائه شده در هشت ماه نخست امسال را سه هزار و 718 مورد عنوان کرد و گفت: این تعداد 50 مورد در قیاس با سال قبل بیشتر است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین تعداد خدمات ویژه را 534 عملیات برشمرد و افزود: در این دوره 23 هزار و 528 متر حفاری جهت دار و یک هزار و 181 متر مغزه گیری به وسیله کارشناسان و متخصصان این شرکت صورت گرفته است.

وی با اشاره به توانمندی های شرکت ملی حفاری در ارتقای دانش فنی کارکنان و روزآمد کردن دستگاه ها و تجهیزات حفاری یادآوری کرد: در 29 سال فعالیت این شرکت تلاش های وافر و ارزشمندی برای بومی کردن صنعت مهم و پیچیده حفاری در کشور انجام شده است.

بهمنی توجه به ساخت قطعات پرمصرف تجهیزات و دکل های حفاری در خشکی و دریا را از موفقیت های ارزنده مجموعه کارکنان تلاشگر این شرکت خواند که با همیاری و همکاری نزدیک صنعتگران و تولید کنندگان داخلی تحقق یافته است.

شرکت ملی حفاری ایران اول دی 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد و تا پیش از تاسیس این شرکت، 46 شرکت خارجی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و خدمات تخصصی صنعت حفاری در ایران را به عهده داشتند.