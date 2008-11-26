حذف از جام حذفی جبران ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مجید نامجو مطلق شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عدم قبول انصراف مس رفسنجان توسط فدراسیون فوتبال روی برنامه های آماده سازی صنعت مس کرمان تاثیر زیادی داشت زیرا یک روز به انجام مسابقه از مخالفت فدراسیون مطلع شدیم.

وی تصریح کرد: جام حذفی برای صنعت مس کرمان مهم بود ولی به دلیل انصراف مس رفسنجان هیچ برنامه ای از قبل برای رویارویی با مس رفسنجان نداشتیم.

نامجو مطلق افزود: طبق برنامه در حال آماده سازی تیم برای بازی با صبای قم در چارچوب لیگ برتر بودیم.

وی در پاسخ به دلیل عدم حضور مظلومی در این مسابقه گفت: من در جریان دلیل حضور نیافتن سرمربی مس کرمان در این مسابقه نیستم اما عدم حضور ایشان با هماهنگی باشگاه صورت گرفته بود.