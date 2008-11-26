تداوم تلاش مقامات رژیم صهیونیستی برای تحریک اوباما علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود اولمرت" در ادامه سخنان ماجراجویانه خود گفت : ایالات متحده آمریکا هیچ فشاری را بر اسرائیل به منظور منصرف کردن آن از به کارگیری گزینه نظامی علیه برنامه هسته ای ایران، وارد نمی کند.

اولمرت که به دلیل فساد مالی مجبور به استعفا از سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی شده در ادامه از دیدار خود با "جرج بوش" رئیس جمهور، "دیک چنی" معاون رئیس جمهور، و "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره با آنها در باره ایران خبر داد و مدعی شد : درک عمیقی میان دو طرف درباره تهدید ایران و نیاز به اقدام برای از بین بردن این تهدید وجود دارد.

اولمرت در ادامه افزود : به یاد نمی آورم که کسی در در دولت بوش به خصوص در روزهای گذشته و حتی کسی از افراد کابینه خودم به من گفته باشند که نیازی به انجام اقدام برای برقراری امنیت اسرائیل نیست.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل سعی دارد تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، سیاست آمریکا در قبال ایران را تثبیت کند.