میلان به دنبال سومن پیروزی/ آژاکس و والنسیا درصدد جبران

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان، برنده هفت دوره رقابت های لیگ قهرمانان اروپا تا به حال موفق به کسب جام یوفا نشده و در این دوره از رقابت ها امیدوار است تا جای این جام را در ویترین افتخارات خود پرکند. میلان فردا شب در سن سیرو میزبان تیم انگلیسی پورتسموث است و چنانچه در این دیدار برنده شود، با کسب 9 امتیاز وضعیت خود را در صدر جدول رده بندی گروه خود تحکیم می کند. میلان در دو بازی گذشته مقابل براگا پرتغال و هیرنوین هلند به برتری رسیده است.

تیم های آژاکس و والنسیا به عنوان تیم های مطرح این دوره از رقابت ها که هرکدام یک بار فاتح جام قهرمانی یوفا شده اند، در بازی های گذشته خود به نتایج قابل قبولی دست پیدا نکرده اند در دیدارهای فرداشب به دنبال کسب سه امتیاز هستند تا در ادامه با آرامش خاطر بیشتری به کار خود ادامه بدهند. برنامه کامل بازی های فردا شب به شرح زیر است:



گروه A:

* شالکه آلمان - منچسترسیتی انگلستان

* پاریسن ژرمن فرانسه - راسینگ سانتاندر اسپانیا

گروه B:

* گالاتاسرای ترکیه - متالیست اوکراین

* المپیاکوس یونان - بنفیکا پرتغال

گروه C:

* پارتیزان بلگراد صربستان - استاندارد لی یژ بلژیک

* سامپدوریا ایتالیا - اشتوتگارت آلمان

گروه D:

* نیمگن هلند - تاتنهام انگلستان

* دیناموزاگرب کرواسی - اسپارتاک مسکو روسیه



گروه E:

* پورتسموث انگلستان - میلان ایتالیا

* براگا پرتغال - ولفسبورگ آلمان

گروه F:

* زیلینا اسلواکی - اسلاویا پراگ جمهوری چک

* هامبورگ آلمان - آژاکس آمستردام



گروه G:

* بروژ بلژیک - سنت اتین فرانسه

* روزنبرگ نروژ - والنسیا اسپانیا

گروه H:

* زسکا مسکو - لخ پوزنان لهستان

* دپورتیوو لاکرونا اسپانیا - فاینورد هلند