دکتر فرهاد دبیری با عنوان این مطلب که گردشگری فقط در آثار تاریخی و فرهنگی خلاصه نمی شود ، به خبرنگار مهر گفت: گردشگری شهری از جمله مقوله هایی است که در این بحث مورد غفلت واقع شده است.

مقوله گردشگری شهری از جمله حوزهای اثرگذار در جذب گردشگر و افزایش درآمد گردشگری در کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه است. به طوری که وجود برج ایفل در شهر پاریس یکی از علل جذب گردشگر به پایتخت فرانسه است و هر سال صدها هزار نفر برای دیدن این برج به پاریس می روند.

دبیر کمیته گردشگری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به جاذبه هایی که در زمینه گردشگری ورزشی، مذهبی، درمانی و... وجود دارد، افزود: پایین بودن نرخ درمان در تهران به نسبت کشورهای منطقه ، باعث می شود که خیلی از شیخ نشین ها برای درمان بیماری خود به ایران بیایند و ظاهرا هدف آنها گردشگری نیست ولی قطعا به بازار تهران سر می زنند و خرید می کنند.

دبیری از بررسی چالش های پیش روی گردشگری شهری در دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری خبر داد و گفت: قصد داریم در این جشنواره ، ظرفیتهای گردشگری تهران را مورد بحث قرار دهیم.

وی با طرح این سئوال که چه چیزی می تواند به عنوان مقصد گردشگری در تهران قلمداد شود ، افزود: تهران واجد ویژگی "گردشگری انسان ساخت" است.

دبیر کمیته گردشگری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از برج میلاد، شهربازی ها، موزه ها، هتل ها و... به عنوان ویژگی شاخص گردشگری شهری در تهران نام برد و گفت: خیلی از مردم شهرستانها به قصد دیدن این جاذبه ها به تهران می آیند.

دبیری با تاکید بر اینکه باید نگرش ما در بحث گردشگری عوض شود ، افزود: در این جشنواره به چالشهای پیش روی گردشگری شهری و همچنین موانع و مشکلاتی که موسسات گردشگری با آنها مواجه اند، پرداخته خواهد شد.

وی ادامه داد: قطعا بررسی این چالشها به ما کمک می کند تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای گردشگری شهری را ترسیم نموده تا بتوانیم قالبهای سیاست های اجرایی را تدوین کنیم.

دبیر کمیته گردشگری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اظهارامیدواری نمود با پرداختن به چالشهای پیش روی گردشگری شهری، تهران بتواند شاهد افزایش 10 درصدی گردشگر داخلی و 5 درصدی توریست باشد.