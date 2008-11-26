اکران "آتش سبز" در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصلانی کارگردان، قاسم قلی‌پور تهیه‌کننده، عزت‌الله انتظامی، مهتاب کرامتی، مهدی احمدی و پگاه آهنگرانی بازیگران "آتش سبز" در این نشست شرکت می‌کنند.

این مراسم با نمایش فیلم شروع و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ برگزار می‌شود. "آتش سبز" داستان دختری به نام ناردانه است که سرگذشت نمادین او در دل تاریخ روایت می‌شود. اصلانی پیشتر فیلم سینمایی "شطرنج باد" را ساخته و این دومین فیلم سینمایی او پس از 30 سال است.

"آتش سبز" سال گذشته در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه شهید بهشتی ساعت 15 روز یکشنبه شروع می‌شود.