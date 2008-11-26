تهدیدات باراک اهمیت سلاح مقاومت را بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ نعیم قاسم در عین حال گفت: باراک به خوبی می داند که نابودی اسرائیل بزرگتر و بیشتر [از گذشته] خواهد بود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان که در گفتگو با رادیو النور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: همگی باید راه را بر روی اسرائیل مسدود کنیم و بگوییم که کسی در لبنان وجود ندارد که با اسرائیل تعامل کند و این از طریق مواضع، اظهارات و عملکردها ظاهر می شود.

وی در ادامه گفت: پس از پیروزی الهی حزب الله در سال 2006، دیگر مقبول نیست که به عقب بازگردیم و در رویارویی با اسرائیل ضعف نشان دهیم. باراک نعره می زند که می خواهد لبنان را نابود کند. وی باید این مسئله را دریابد که نابودی اسرائیل بزرگتر و بیشتر خواهد بود و در نتیجه ما از آمادگی های اسرائیل و تهدیدات آن نمی هراسیم و به عنوان مقاومت، ارتش و ملتی که یک کار بی نظیر و فوق العاده در سال 2006 انجام داد، در برابر باج خواهی های اسرائیل تسلیم نخواهد شد.

لازم به ذکر است که ایهود باراک روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت و امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن بیان اینکه توان موشکی حزب الله از پایان جنگ 33 روزه تاکنون سه برابر شده است، بار دیگر لبنان را به نابودی تهدید کرد.