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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

شیخ نعیم قاسم :

تهدیدات باراک اهمیت سلاح مقاومت را بیشتر می کند

تهدیدات باراک اهمیت سلاح مقاومت را بیشتر می کند

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به تهدیدات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت: تهدیدات ایهود باراک، اهمیت وجود سلاح مقاومت و تقویت رویارویی با خطرات اسرائیل را روز به روز افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ نعیم قاسم در عین حال گفت: باراک به خوبی می داند که نابودی اسرائیل بزرگتر و بیشتر [از گذشته] خواهد بود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان که در گفتگو با رادیو النور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: همگی باید راه را بر روی اسرائیل مسدود کنیم و بگوییم که کسی در لبنان وجود ندارد که با اسرائیل تعامل کند و این از طریق مواضع، اظهارات و عملکردها ظاهر می شود.

وی در ادامه گفت: پس از پیروزی الهی حزب الله در سال 2006، دیگر مقبول نیست که به عقب بازگردیم و در رویارویی با اسرائیل ضعف نشان دهیم. باراک نعره می زند که می خواهد لبنان را نابود کند. وی باید این مسئله را دریابد که نابودی اسرائیل بزرگتر و بیشتر خواهد بود و در نتیجه ما از آمادگی های اسرائیل و تهدیدات آن نمی هراسیم و به عنوان مقاومت، ارتش و ملتی که یک کار بی نظیر و فوق العاده در سال 2006 انجام داد، در برابر باج خواهی های اسرائیل تسلیم نخواهد شد.

لازم به ذکر است که ایهود باراک روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت و امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن بیان اینکه توان موشکی حزب الله از پایان جنگ 33 روزه تاکنون سه برابر شده است، بار دیگر لبنان را به نابودی تهدید کرد.

کد مطلب 790223

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