سوریه از رابطه 30 ساله با ایران دست نمی کشد/ وجهه آمریکامخدوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: " باراک اوباما" رئیس جمهور منتخب آمریکا آماج توصیه ها و پیشنهادها برای چگونگی برخورد با مناقشه خاورمیانه قرار خواهد گرفت.

" دیوید میلر" نویسنده این مطلب ادعا کرده است: یکی از توصیه ها که وی نباید به آن توجه کند ، این است که صلح اسرائیل و فلسطینیها را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهد. هیچ توافقی در آنجا وجود ندارد. اما یک فرصت واقعی برای توافق اسرائیل و سوریه وجود دارد.

نویسنده به اوباما توصیه کرده که به دنبال توافق بین رژیم صهیونیستی و سوریه باشد و اینکه اظهارات محکمی هم مبنی بر در اولویت قرار دادن صلح بین اسرائیل و فلسطین وجود دارد. فلسطینیها مستحق داشتن دولتی برای خودشان هستند و توافق اسرائیل و فلسطین کلید رسیدن به یک صلح فراگیر بین اعراب و اسرائیل نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: تمایل رئیس جمهور جدید آمریکا برای بهبود وجهه آمریکا در جهان ممکن است با تلاش برای رسیدن به یک توافق تشویق شود . هیچ توافقی برای پایان دادن به این درگیری در زمان کنونی ممکن نیست و در آینده نزدیک هم بعید است . خطرات بالایی برای آمریکا وجود دارد که خطایی را مرتکب شود، چرا که قریب به یقین این خطا به شکست دیگری منجر خواهد شد.

واشنگتن پست با توصیه به مذاکره بین رژیم صهیونیستی و سوریه افزوده است: کاخ سفید باید صبور باشد . سوریه از رابطه 30 ساله خود با ایران دست نخواهد کشید.