استقبال 74 درصدی زنان جوان ایرانی از رنگها و طرحهای جدید چادر

مریم زمانی مدیر دبیرخانه این جشنواره با اعلام این خبر به خبرنگار اجتماعی مهر می گوید: زنان شرکت کننده در این نظرسنجی چادرهای ارائه شده در این نمایشگاه را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده و از آن استقبال کرده اند و 38 درصد خریداران و متقاضیان اینگونه چادرها زنان و دخترانی با پوشش مانتو بوده اند که چادر پوشش اصلی آنها محسوب نمی شده است.

در این نظرسنجی 16 هزار و 799 نفر در نظرسنجی مربوط به تنوع و زیبایی چادرشرکت کرده و به آن پاسخ دادند. بر اساس داده های استخراج شده از این نظر سنجی تنها 2 درصد شرکت کنندگان نظر مساعدی نسبت به تنوع رنگ و مدل چادرها نداشته اند.

موضوع متنوع و رنگی شدن چادرهای زنان در ایران سابقه ای چند ساله دارد و با موافقان و مخالفان متعددی روبروست.

در شیوه ‌نامه مد و لباس پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در سال 85 وزارت ارشاد و صدا و سیما به عنوان نهادهای فرهنگی کشور موظف شدند که به ترویج و تبلیغ آن‌چه نماد و الگوی پارچه و لباس ایرانی بپردازند.

باستانشناسان معتقدند سایقه پوشش چادر در ایران حتی ریشه در تمدن بین‌النهرین دارد که به دوران پیش از پادشاهی هخامنشی بازمی‌گردد و زنان دارای جایگاه اجتماعی به نشانه تمایز از دیگر طبقات، از این پوشش سنتی استفاده می‌کردند.

پوشیدن چادرهای رنگی از دیرباز در برخی از مناطق کشور از جمله کرمان، یزد، کردستان و بخش هایی از آذربایجان متداول بوده و هست و هم اکنون زنان روستایی، عشایر و شالیزارهای شمال و زنان اقوام ترکمن و کرد از چنین چادرهایی استفاده می کنند.

مدیر دبیرخانه زنان جشنواره زنان سرزمین من در ادامه به خبرنگار مهر می گوید: بیشترین میزان فروش کالا در این جشنواره مربوط به چادرهای رنگی بوده است. بنا به گفته مریم زمانی چادرهایی با رنگهای آبی نفتی، قهوه ای تیره و نوک مدادی بیشتر از سایر رنگها مورد توجه زنان جوان ایرانی قرار گرفته است. البته چادرهای مشکی که در طرحها و مدلهای مختلف و کاربردی تر ارائه شده بودند فروشی در حد این چادرها داشته اند و در مجموع 60 درصد چادرهای ارائه شده در نمایشگاه جشنواره زنان سرزمین من به فروش رفتند. در این ارتباط فرحناز قندفروش از بانیان جشنواره زنان سرزمین من که سومین دوره آن به صورت بین المللی و با حضور کشورهای اسلامی در تابستان سال جاری برگزار شد ، با تاثیرگذار خواندن طرحهای ارائه شده به خبرنگار مهر می گوید: به موازات ارائه مدلهای مختلف چادر مشکی که مورد استقبال بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفت چادرهای رنگی را ارائه کردیم که یک نوآوری در این زمینه محسوب می شد و برای گروههای سنی جوان و نوجوان جالب و زیبا بود. موضوعی که استاد دانشگاه الزهرا و طراح لباس از آن به عنوان ایجاد نشاط در پوشش زنان نام می برد و می گوید: ارائه چادر در رنگهای مختلف نه تنها موجب تنوع در رنگهای چادر می شود بلکه افراد جوان با دیدن این طرحها و رنگها به پوشیدن آن ترغیب می شوند. شهره وزیری می افزاید : مردم در شهرهای کردنشین ،کرمان ، یزد و شهرهایی که لباسهای سنتی دارند از چادرهای گلدار و رنگی استفاده می کنند و این امر بخشی از فرهنگ و سنت مردم این مناطق است.

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور در تابستان سال گذشته در چهل ‌و چهارمین جلسه این شورا با بیان‌ اینکه استفاده از چادرهای رنگی‌ در بسیاری‌ از مناطق کشور مرسوم بوده و هست گفته بود " در شورای اجتماعی کشور تاکید شد که بانوان ایرانی ‌می‌توانند در کنار استفاده ‌از چادرهای مشکی از چادرهای رنگی نیز استفاده کنند. "

حجت الله ایوبی دبیر شورای اجتماعی در آن زمان تأکید کرده بود که "باید تلاش کنیم تا جامعه به ‌سمت تنوع درمدل‌های لباس پیش‌ برود تا هرچه بهتر و بیشتر فرهنگ پوشش اسلامی ایرانی تقویت و نهادینه شود. "

یک طراح چادر ایرانی هم در این باره گفته است: از آن‌جا که جوانان به تنوع رنگ و مدل در انتخاب لباس اهمیت می‌دهند و به اقتضای سن و سالشان مایل اند از مدل‌های متنوع برای پوشش خود استفاده کنند، در نتیجه فکر اولیه چادر ایرانی با طراحی متفاوت و عدم استفاده از رنگ سیاه در ذهن شکل گرفت.

بنا به گفته فتانه جنابی، موضوع تولید چادرهای رنگی با استقبال عمومی مواجه شده و بیش از 170 خیاط برای دوخت این مدل چادر اعلام آمادگی کرده‌اند.