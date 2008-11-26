600 میلیون ریال به زنبورداران استان مرکزی اختصاص یافت

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت و تامین یارانه 300 تن شکر برای زنبورداران اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کلنی زنبور عسل پنج کیلوگرم شکر در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: به ازای هر کیلوگرم شکر مبلغ دو هزار ریال یارانه از محل اعتبار فوق تامین خواهد شد.

ابراهیمی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه سراسری زنبورداران کشور عاملیت توزیع شکر را در استان با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان به عهده خواهند داشت و کلیه تشکل های زنبوردار استان می توانند با هماهنگی مدیرت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه اقدام به دریافت سهمیه خود نمایند.