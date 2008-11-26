تحلیلگران درگفتگو با مهر : غلبه طرز فکر صهیونیستی بر کاخ سفید/ انتظار چندانی از اوباما نمی رود

"محمد صالح صدقیان" تحلیلگر مسائل خاورمیانه و رئیس مرکز عربی مطالعات ایران درباره اینکه آیا با انتخاب باراک اوباما، تغییری در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در حوزه خاورمیانه ایجاد خواهد شد؟ به مهر گفت : خوش بینی زیادی درباره اوباما وجود دارد و همچنین همه ملتهای جهان و دولتها منتظر تغییر سیاست آمریکا هستند، زیرا این شعاری بود که اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود اعلام می کرد، اما با وجود نهادهای قانونی موجود در ایالات متحده آمریکا و منابع تصمیم گیری در این کشور نباید نسبت به تغییر گسترده در سیاست خارجی آمریکا زیاد خوش بین باشیم.

بنابراین ما ملتهای جهان سوم و اسلامی نباید انتظار زیادی از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در تغییر سیاست این کشور در قبال تمام پرونده های حل نشده مگر در صورتی که به نفع آمریکا باشد، داشته باشیم؛ به این معنا که تعامل باراک اوباما مثلا با پرونده های عراق، فلسطین و ایران بر منافع آمریکا مبتنی است و نباید تصور کنیم اوباما این پرونده ها را عادلانه بررسی خواهد کرد و با واقع گرایی و دوراندیشی با آن رفتار خواهد کرد بلکه با این پرونده ها بر اساس منافع آمریکا و نه در راستای منافع ملتهای این منطقه تعامل خواهد کرد.

صدقیان درباره اینکه آیا رئیس جمهوری جدید آمریکا با توجه به گروهی که وی را احاطه کرده اند و صهیونیست هستند، جانبداری بیشتری از اسرائیل نسبت به بوش خواهد داشت؟اظهار داشت : از نظر تاریخی، حزب دموکرات به اسرائیل و لابی اسرائیلی بیشتر از حزب جمهوریخواه گرایش دارد، اما وقتی مسئله ای به اسرائیل مربوط باشد هیچ فرقی میان دموکراتها و جمهوریخواهان وجود ندارد، زیرا هر دولتی که در آمریکا روی کار آید با طرز تفکر اسرائیلی در قبال خاورمیانه می اندیشد به این معنا که دولت آمریکا هیچ تصمیمی به زیان منافع اسرائیل نخواهد گرفت و در نتیجه منافع اسرائیلی و طرز فکر اسرائیلی بر هر دولتی در آمریکا خواه دموکرات یا جمهوریخواه غلبه دارد.

"حسن هانی زاده" تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره این سؤال که آیا با انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، تغییر کلی در سیاستهای خارجی این کشور ایجاد خواهد شد؟ به مهر گفت : تغییر رئیس جمهوری در آمریکا به معنای تغییر اساسی سیاست آمریکا نیست، بلکه تغییرات معمولا در سخنرانی های سیاسی و چگونگی آن است.

پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نتیجه شرایط سخت و دشواری به دست آمد که آمریکا به سبب سردرگمی جرج بوش رئیس جمهور این کشور در سیاستهایش در قبال منطقه با آن روبرو شده است.

وی افزود: حمله غیر قابل توجیه آمریکا به عراق و افغانستان که صدها میلیارد دلار برای آمریکا هزینه به جا گذاشت منجر به بروز بحران بزرگ اقتصادی نه تنها در آمریکا، بلکه در تمام جهان شد.

کشته هزاران نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، نارضایتی شدیدی در جامعه آمریکا به دنبال داشته است، زیرا این جامعه از سیاست خصمانه بوش در قبال کشورهای دیگر و شعارهای توخالی اش درباره مبارزه با تروریسم، خسته شده است.

بنابراین رهبران آمریکا که امور این کشور را از پشت پرده اداره می کنند، باید برای نجات آمریکا از فروپاشی هشت سال پس از حکومت جرج بوش رئیس جمهوری این کشور به پا خیزند به این دلیل، پیروزی رئیس جمهور آفریقایی الاصل با اجماع لابی مسلط بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا صورت گرفت و پیروزی اوباما، فروپاشی آمریکا را تا چند سال دیگر به تاخیر خواهد انداخت و همچنین تا حدودی به بهبود چهره آمریکا در جهان خواهد انجامید.

بنابراین آمریکا پس از گذشت هشت سال از جنگهای بی فایده و هزینه های سنگینی که این جنگها بر دوش شهروندان آمریکایی به جا گذاشت و اکنون زیر بار سنگین تورم و مخدوش شدن وجهه آمریکا هستند ناگزیر باید تغییراتی در سیاستهای این کشور اعمال شود و واژه تغییر که اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود به کار می برد در این چارچوب قرار دارد.

وی افزود : آیا اوباما می تواند سیاست آمریکا درباره خاورمیانه را تغییر دهد؟ پاسخ آن، هرگز است؛ زیرا سیاست کلی آمریکا که هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به آن پایبند هستند در درجه اول حفظ قدرت آمریکا و مهار کشورهای رقیب با آن و سلطه بر نفت جهان و حفظ امنیت اسرائیل به زیان امنیت اعراب است.

از این منظر، سیاست آمریکا با تغییر رئیس جمهوری، تغییر نمی کند، بلکه هر گونه تغییری، ظاهری و نه محتوایی خواهد بود به ویژه وقتی مسئله مربوط به اسرائیل باشد که خط قرمز است و هیچ رئیس جمهوری با هر گرایش سیاسی نمی تواند از آن عبور کند، زیرا حفظ برتری نظامی اسرائیل در چارچوب اولویتهای سیاست خارجی آمریکا قرار دارد.

هانی زاده گفت : کابینه ای که باراک اوباما پس از پیروزی در انتخابات در حال تشکیل آن است؛ وابسته به اسرائیل است؛ زیرا به عنوان مثال رام امانوئل رئیس کارکنان کاخ سفید، ریشه اسرائیلی دارد و معنایش این است که رئیس جمهوری آمریکا نمی تواند تصمیمی به نفع ملتهای خاورمیانه و به ویژه به نفع ملت فلسطین مگر با موافقت امانوئل صهیونیست بگیرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی تاکید کرد: ملتهای منطقه به ویژه مردم فلسطین نباید امید زیادی به اوباما داشته باشند، بلکه باید بر توانمندیهای داخلی و یکپارچه کردن صفوف و پایبندی به گزینه مقاومت تکیه کنند.

هانی زاده خاطر نشان کرد : بهبود ساختار اقتصادی، کاهش بودجه پنتاگون(وزارت دفاع) و کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و تکیه بر افغانستان به جای عراق و فلسطین به اعتبار اینکه افغانستان کانون تروریستهاست، از تغییراتی است که امکان دارد اوباما در سطح داخلی و خارجی اعمال کند.

"انیس النقاش" تحلیلگر برجسته لبنانی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست آمریکا به ویژه در قبال خاورمیانه تغییر خواهد کرد؟گفت : با ورود باراک اوباما به کاخ سفید، حتما سیاستهای آمریکا تغییر خواهد کرد، اما نه به سبب برنامه ویژه او، بلکه به سبب شرایط واقعی ایالات متحده آمریکا است که امروز با بدترین بحران اقتصادی روبرو است که تاریخ جهان و اقتصاد آمریکا شاهد آن بوده است.

دوم اینکه ایالات متحده امروز به سبب جنگهای عراق و افغانستان در دشوارترین شرایط نظامی خود به سر می برد؛ سوم اینکه آمریکا امروز اعتبار خود را که ادعا می کرد حامی حقوق بشر و اقتصاد درخشان و زندگی بهتر برای بشریت است، از دست داده است.

بنابراین ایالات متحده آمریکا در سه موضوع با خطر روبرو است و در بزرگترین بحران گرفتار شده است و هر رئیس جمهوری باید این سه موضوع را به سرعت حل کند.

نقاش خاطر نشان کرد : به اعتقاد من، اوباما نمی تواند بحران اقتصادی را حل کند و در نتیجه ایالات متحده طی دو سال آینده با روزهای دشواری به سبب رکود اقتصادی روبرو خواهد شد و همچنین با شکست دردناکی در عراق روبرو خواهد شد زیرا مجبور است بدون دستیابی به هیچ یک از اهدافش در این جنگ از این کشور خارج شود و همچنین با دشواری هایی در افغانستان روبرو خواهد شد؛ این از بعد اقتصادی و از بعد نظامی، وضعیت آمریکا بسیار بدتر خواهد بود و این مسئله ایالات متحده را به سمت تغییر بخش اعظم سیاستهایش در جهان وادار خواهد ک/رد.

وی درباره اینکه آیا رئیس جمهوری منتخب آمریکا با توجه به گروهی که وی را احاطه کرده اند و آنها اسرائیلی الاصل هستند، جانبداری بیشتری از اسرائیل نسبت به بوش خواهد داشت؟ به مهر گفت : جانبدارترین رئیس جمهوری آمریکا در برابر رژیم صهیونیستی و دشمن ترین آنها با اعراب و مسلمانان، جرج بوش رئیس جمهوری فعلی آمریکا است، ایالات متحده خشونتی بدتر از آنچه ما در زمان بوش شاهد هستیم، ندیده است و در نتیجه هر رئیس جمهوری که پس از بوش بیاید، نمی تواند خطرناک تر از او برای منطقه باشد، بلکه بر عکس اوباما تلاش خواهد کرد اوضاع دشوار آمریکا را ساماندهی کند و حمایت وی از اسرائیل به هر اندازه که باشد، بیشتر از حمایتهای بوش از این رژیم به ویژه در جنگ 33 روزه جولای 2006(که در نهایت با شکست خفت بار اسرائیل در برابر رزمندگان مقاومت لبنان پایان یافت)، نخواهد بود.

این تحلیلگر برجسته لبنانی درباره اینکه آیا اوباما سیاست آمریکا در قبال مسئله فلسطین را تغییر خواهد داد؟اظهار داشت : اوباما حتما در مسئله خاورمیانه تا حد زیادی دخالت خواهد کرد، اما نه بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، زیرا او مشکلات بسیار بزرگتری دارد که بخواهد مستقیما به مسئله خاورمیانه بپردازد و این مسئله وقتش را خواهد گرفت، بنابراین سال 2009 بدون هرگونه نتیجه ای پیش خواهد رفت.