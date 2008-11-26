گنبد "غازان خان" مجموعه تاریخی بسطام مرمت شد

علی قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در بسطام گفت: برای انجام این عملیات مبلغ 130 میلیون ریال از محل اعتبارات میراث فرهنگی هزینه شده است.
وی افزود: گنبد غازان خان مربع شکل است که اضلاع آن 5/7 متر طول دارد در نمای شمالی و شرقی آن طاق نماههایی تعبیه شده که با ایجاد سایه روشن، نما را از یکنواختی در آورده است.به گفته وی، بر فراز بنا، گنبد زیبای مخروطی شکلی قرار گرفته که دارای پوششی از کاشی های فیروزه ای است و ایوان بنا که جنوب بقعه قرار دارد نیز دارای پوششی از کاشی های فیروزه ای است.
قمری تصریح کرد: قدمت این بنا که در مجاورت ایوان ایلخانی صومعه و مقبره بایزید بسطامی واقع است به سالهای 670 - 703 هجری قمری دوره ایلخانی نسبت داده می شود.
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