گنبد "غازان خان" مجموعه تاریخی بسطام مرمت شد

علی قمری در گفتگو با خبرنگار مهر در بسطام گفت: برای انجام این عملیات مبلغ 130 میلیون ریال از محل اعتبارات میراث فرهنگی هزینه شده است .

وی افزود: گنبد غازان خان مربع شکل است که اضلاع آن 5/7 متر طول دارد در نمای شمالی و شرقی آن طاق نماههایی تعبیه شده که با ایجاد سایه روشن، نما را از یکنواختی در آورده است .

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به گفته وی، بر فراز بنا، گنبد زیبای مخروطی شکلیقرار گرفته که دارای پوششی از کاشی های فیروزه ای است و ایوان بنا که جنوب بقعهقرار دارد نیز دارای پوششی از کاشی های فیروزه ای است