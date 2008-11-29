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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

چهار نمایشنامه از صادقی منتشر می‌شود

چهار نمایشنامه از صادقی منتشر می‌شود

چهار نمایشنامه از آثار قطب‌الدین صادقی در دو جلد از سوی نشر روشنگران روانه بازار کتاب می‌شود.

صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو نمایشنامه از این مجموعه به نام "چمری میر میدان" و "سبدی پر از ماه" از شنیده‌های باستانی و قدیمی کردی است. "چمری میرمیدان" برگرفته از مراسم آئینی هزار ساله است که به دوره اعتقادات میترائیسم برمی‌گردد و در رثای مرگ جوانان و بزرگان برگزار می‌شد. "سبدی پر از ماه" نیز بر اساس چریکه باستانی "زنبیل‌فروش" کردی است.

وی در ادامه افزود: "عکس یادگاری" و "سرود صد هزار افلیای عاشق" نیز دو نمایشنامه دیگر این مجموعه است. "سرود..." به صورت شعر و تصاویر شاعرانه به زنده به گور کردن یکصد و 82 هزار مرد و زن کرد توسط رژیم بعث عراق می‌پردازد و داستان دختری از معدود بازماندگان این حادثه است.

این نویسنده و مدرس تئاتر با اشاره به انتشار این چهار نمایشنامه در دو جلد،‌ درباره انتشار دیگر متون نمایشی خود گفت: ترجمه نمایشنامه‌های "آژاکس"، "هفت تن علیه طب"، "در انتظار لفتی"، "سربازان"، "جنگ در طبقه سوم" و "با نبرد هاینر مولر" من نیز در نشر قطره منتشر می‌شود. همچنین نشر ابتکار نو هم کتاب "عادل‌ها" و ترجمه "اشعار چهار شاعر کرد" را چاپ خواهد کرد.

کد مطلب 790262

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