صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو نمایشنامه از این مجموعه به نام "چمری میر میدان" و "سبدی پر از ماه" از شنیده‌های باستانی و قدیمی کردی است. "چمری میرمیدان" برگرفته از مراسم آئینی هزار ساله است که به دوره اعتقادات میترائیسم برمی‌گردد و در رثای مرگ جوانان و بزرگان برگزار می‌شد. "سبدی پر از ماه" نیز بر اساس چریکه باستانی "زنبیل‌فروش" کردی است.

وی در ادامه افزود: "عکس یادگاری" و "سرود صد هزار افلیای عاشق" نیز دو نمایشنامه دیگر این مجموعه است. "سرود..." به صورت شعر و تصاویر شاعرانه به زنده به گور کردن یکصد و 82 هزار مرد و زن کرد توسط رژیم بعث عراق می‌پردازد و داستان دختری از معدود بازماندگان این حادثه است.

این نویسنده و مدرس تئاتر با اشاره به انتشار این چهار نمایشنامه در دو جلد،‌ درباره انتشار دیگر متون نمایشی خود گفت: ترجمه نمایشنامه‌های "آژاکس"، "هفت تن علیه طب"، "در انتظار لفتی"، "سربازان"، "جنگ در طبقه سوم" و "با نبرد هاینر مولر" من نیز در نشر قطره منتشر می‌شود. همچنین نشر ابتکار نو هم کتاب "عادل‌ها" و ترجمه "اشعار چهار شاعر کرد" را چاپ خواهد کرد.