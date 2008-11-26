ناتوانی انگلیس در ارسال تجهیزات برای نظامیان خود در عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، سرتیپ "بیل کینکید" افسر سابق وزارت دفاع انگلیس در کتابی این وزارتخانه را به بی کفایتی و ولخرجی در ارسال تجهیزات لازم برای نظامیان انگلیسی متهم کرد.

اتهمات کینکید به وزارت دفاع انگلیس پس از آن صورت گرفت که در عملیاتهای تحقیق، ماموران انگلیسی به این نتیجه رسیدند که کمبود تجهیزات نظامی عامل مرگ پرسنل انگلیس بوده است. این امر همچنین پس از استعفای فرمانده نیروهای ویژه هوایی ارتش انگلیس در افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات صورت می گیرد.

سرگرد "سباستین مورلی" پس از آنکه چهار نفر از افسران تحت امر وی به دلیل برخورد خودرویشان با مین در استان هلمند افغانستان کشته شدند از سمت خود استعفا داد.

وزارت دفاع انگلیس روز گذشته از وزارت خزانه داری خواست تا 3.7 میلیارد پوند دیگر را برای هزینه های عملیات در عراق و افغانستان اختصاص دهد.

این در حالی است که در ماه های گذشته نیز گزارشهای متعددی از وضعیت نظامیان انگلیسی مستقر در عراق و افغانستان منتشر شده بود که همگی از مشکلات موجود در میان نظامیان انگلیسی و کوتاهی مقامهای این کشور از رسیدگی به نظامیان حکایت داشتند.

برای مثال، نتایج یک گزارش بسیار محرمانه که در تیرماه سال جاری در ارتش انگلیس انجام شد نشان می دهد که بسیاری از نظامیان انگلیسی در فقر زندگی می کنند و برخی از آنها به قدری فقیر هستند که چیزی برای خوردن ندارند.

پیش از این نیز نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی وزارت دفاع انگلیس نشان داده بود که فرماندهان و مقامهای دفاعی این کشور در انجام وظیفه خود برای تهیه نیازهای نظامیان انگلیسی کوتاهی می کنند.