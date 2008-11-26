اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر در خصوص نحوه واگذاری سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی گفت: براساس مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت، 40 درصد سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات در قالب سهام عدالت واگذار می شود.

معاون امور آماده سازی سهام و شرکتهای دولتی سازمان خصوصی سازی با اشاره به مباحث متفرقه ای که در خصوص واگذاری سهام بانکها از جمله نیاز به امضای 7 وزیر مطرح می شود، تصریح کرد: بحث اصلی در مورد واگذاری سهام بانکها در حال حاضر به مجمع آن باز می گردد.

وی با بیان اینکه البته بالاتر از مجمع بانکها، ستاد مرکزی سهام عدالت است که واگذاری سهام را تصویب کرده است، افزود: براساس یکی از مواد قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 ، تغییرات اساسنامه بانکها بر عهده مجمع آنها گذاشته شده و تصمیم گیری در مورد اینکه سهام بانک به چه کسی واگذار شود، بر عهده این مجمع به عنوان صاحب سهم است.

غلامی تصریح کرد: در جلسه روز شنبه هفته آینده هیئت عالی واگذاری، برای واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی به صورت هلدینگی تصمیم گیری خواهد شد.