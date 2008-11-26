به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سلولار نیوز، فدریکو لامباردی گفت: انسان بدون زندگی معنوی روح خود را از دست می دهد.

لومباردی که مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان است افزود: امروز مسئله از دست رفتن زندگی معنوی تهدید بزرگی برای انسان بوده و جبران ناپذیرترین بدشانسی انسان است.

وی افزود: زندگی دارای بعد معنوی و باطنی است و باید از آن محافظت و آن را تقویت کرد. در عصر تلفن همراه و اینترنت دشوار تر از گذشته است که انسان از سکوت حمایت کرده و بعد درونی و معنوی زندگی را تقویت کند. این امر دشوار، اما ضروری است.

رئیس دفتر مطبوعاتی واتیکان استفاده از تلفن همراه و اینترنت را تهدیدی بسیار بزرگ دانست و آنها را نقصان غیرقابل جبران توصیف کرد.

