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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

واتیکان هشدار داد:

تلفن همراه به زندگی معنوی انسان لطمه می‌زند

تلفن همراه به زندگی معنوی انسان لطمه می‌زند

سخنگوی واتیکان هشدار داد که زندگی مدرن زمانی برای مردم باقی نمی‌گذارد تا به تعمق درباره ابعاد معنوی خود بپردازند، واتیکان همچنین هشدار داده تلفنهای همراه و اینترنت برای روح انسان مضر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سلولار نیوز، فدریکو لامباردی گفت: انسان بدون زندگی معنوی روح خود را از دست می دهد.

لومباردی که مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان است افزود: امروز مسئله از دست رفتن زندگی معنوی تهدید بزرگی برای انسان بوده و جبران ناپذیرترین بدشانسی انسان است.

وی افزود: زندگی دارای بعد معنوی و باطنی است و باید از آن محافظت و آن را تقویت کرد. در عصر تلفن همراه و اینترنت دشوار تر از گذشته است که انسان از سکوت حمایت کرده و بعد درونی و معنوی زندگی را تقویت کند. این امر دشوار، اما ضروری است.

رئیس دفتر مطبوعاتی واتیکان استفاده از تلفن همراه و اینترنت را تهدیدی بسیار بزرگ دانست و آنها را نقصان غیرقابل جبران توصیف کرد.

کد مطلب 790269

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