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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

‏39 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی قم از دست متعرضین خارج شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از آزادسازی 39 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از دست متعرضین خبر داد. ‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری برای 144 نفر از متعرضین به ‏عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی استان پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 80 فقره پرونده در محاکم قضایی استان ‏مطرح گردیده و ما بقی نیز در دست اقدام می‌باشد. ‏

عفتان مساحت کل عرصه‌های مورد تعرض واقع شده را 515 هکتار اعلام نموده و اظهار داشت: بحمدالله با هماهنگی و تعامل خوبی که بین ‏دستگاههای قضایی و انتظامی استان با منابع طبیعی وجود دارد با تمام قدرت با متعرضین به منابع طبیعی برخورد خواهد شد. ‏
وی در ادامه با بیان اینکه در سالجاری برای 39 هکتار از اراضی متصرف شده حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده از محاکم ‏قضایی به‌صورت قطعی دریافت شده است که ارزش زمین‌هایی که به بیت المال برگشت خواهد شد حداقل بالغ بر یک میلیارد و هشتصد و ‏سی میلیون ریال خواهد بود. ‏

وی همچنین افزود: اخیرا طی پنج فقره اجرای احکام قطعیت یافته قضایی در بخش خلجستان مساحتی حدود 5/9 هکتار از اراضی متصرف ‏شده قلع و قمع و تأسیسات و اشجار آنها نابود و اراضی وفق احکام صادره به وضع سابق به بیت‌المال بازگردانده شد. ‏

عفتان به آندسته از هموطنان عزیزی که قصد هرگونه خرید زمین و املاک و حتی ساختمان‌های مسکونی در مناطق خارج از حوزه قانونی ‏شهرها را دارند توصیه نمود حتما قبل از خرید، وضعیت محرز بودن مالکیت فروشنده را از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم ‏استعلام نمایند تا دچار مشکل نشوند. ‏

کد مطلب 790282

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