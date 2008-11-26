به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری برای 144 نفر از متعرضین به عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی استان پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 80 فقره پرونده در محاکم قضایی استان مطرح گردیده و ما بقی نیز در دست اقدام میباشد.
عفتان مساحت کل عرصههای مورد تعرض واقع شده را 515 هکتار اعلام نموده و اظهار داشت: بحمدالله با هماهنگی و تعامل خوبی که بین دستگاههای قضایی و انتظامی استان با منابع طبیعی وجود دارد با تمام قدرت با متعرضین به منابع طبیعی برخورد خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سالجاری برای 39 هکتار از اراضی متصرف شده حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده از محاکم قضایی بهصورت قطعی دریافت شده است که ارزش زمینهایی که به بیت المال برگشت خواهد شد حداقل بالغ بر یک میلیارد و هشتصد و سی میلیون ریال خواهد بود.
وی همچنین افزود: اخیرا طی پنج فقره اجرای احکام قطعیت یافته قضایی در بخش خلجستان مساحتی حدود 5/9 هکتار از اراضی متصرف شده قلع و قمع و تأسیسات و اشجار آنها نابود و اراضی وفق احکام صادره به وضع سابق به بیتالمال بازگردانده شد.
عفتان به آندسته از هموطنان عزیزی که قصد هرگونه خرید زمین و املاک و حتی ساختمانهای مسکونی در مناطق خارج از حوزه قانونی شهرها را دارند توصیه نمود حتما قبل از خرید، وضعیت محرز بودن مالکیت فروشنده را از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم استعلام نمایند تا دچار مشکل نشوند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از آزادسازی 39 هکتار از عرصههای منابع طبیعی از دست متعرضین خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری برای 144 نفر از متعرضین به عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی استان پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 80 فقره پرونده در محاکم قضایی استان مطرح گردیده و ما بقی نیز در دست اقدام میباشد.
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