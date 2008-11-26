اداره بازرگانی در ماسال راه اندازی می شود

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: علیرغم نبود فضای اداری مناسب و نیروی انسانی کافی کارکنان نمایندگی بازرگانی در ماسال عملکرد مثبتی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با ارتقاء نمایندگی به اداره امکان جذب نیروی انسانی مورد نیاز و احداث ساختمان اداری نیز فراهم شده است، عنوان کرد: با تعامل و عنایت ویژه فرماندار و نماینده مجلس هشتم تا قبل از فرارسیدن ایام الله دهه فجر مراحل اجرایی احداث ساختمان اداره بازرگانی ماسال آغاز شود.

امینی افزود: ساختمان اداری اداره بازرگانی ماسال در زمینی به مساحت 258 متر مربع که اهدایی از سوی "حاج اسماعیل ماسالی " ساخته می شود.

این مسئول همچنین تقویت مجامع و تشکلهای صنفی شهرستان ماسال و ارتقاء سهم این شهرستان در صادرات غیرنفتی استان از جمله برنامه های سازمان بازرگانی استان اعلام کرد.

امینی خاطرنشان کرد: با وجود روحیه همدلی و همکاری بین مسئولین شهرستان امکان بهره برداری هر چه بهتر از منابع موجود، افزایش رشد اقتصادی در منطقه را شاهد خواهیم بود.

نمایندگی بازرگانی ماسال در سال 1381 در این شهرستان افتتاح و در دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان به پیشنهاد سازمان بازرگانی مصوبه و ارتقاء نمایندگی به اداره اخذ شد.