سعید جباری دبیراجرایی همایش "رسانه برای همه" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری این همایش درروز شنبه 9آذرماه گفت: "رسانه برای همه" به عنوان نخستین برنامه جانبی جشنواره "رسانه‌ای برای بهتر زیستن" به بررسی جایگاه ناتوانی و معلولیت در رسانه‌های کشور می‌پردازد.



وی با اشاره به برنامه‌های جنبی مختلف از جمله برپایی نمایشگاه عکس و پوستر در رابطه با بخش‌های دیگر این کنفرانس توضیح داد: همایش "رسانه برای همه" در چهار بخش با حضور اصحاب رسانه، پژوهشگران رسانه‌ای اساتید دانشگاه و سینماگران برگزار می‌شود.



تاثیرات "تلویزیون برتغییر نگرش جامعه به معلولان" و "تجربه معلولیت در سینمای ایران" با رویکرد بر سه موضوع همانند‌سازی تجربه از سینمای ناتوانی، نقش بازیگران و کارگردانان در ارائه تصویر ناتوانی و برررسی انگیزهای سینمای ایران در حوزه معلولیت و ناتوانی بخش‌های صبح روز شنبه این کنفرانس است.



همچنین جباری از حضورمجید مجیدی، پوران درخشنده، علی احمدی فرد(بازیگر معلول)، هما روستا و دکتر منتظرالقائم و دکتر محمد کمالی مدرس دانشگاه در این دو بخش خبرداد.



همچنین دبیرکانون پژوهش های ارتباطی ایران از بررسی 20 فیلم ایرانی و خارجی برای بررسی چگونگی ارائه معلولیت در آنها گفت و ادامه داد: بخشی نیز با عنوان بازنمایی چهره معلولیت در سینمای ایران و جهان برگزار می‌شود که 20فیلم ایرانی و خارجی که در آن معلولان حضور داشته‌اند به نمایش درمی‌آید.



جباری، میزگرد مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای روزنامه نگاران در قبال ناتوانی و معلولیت را با حضور دکتر دهقان و فیضی سردبیر روزنامه ایران سپید پایان بخش این کنفرانس یک روزه دانست.



کنفرانس "رسانه برای همه" شنبه 9آذرماه 9صبح در تالار ابن خلدون دانشگاه تهران آغاز به کار خواهد کرد.

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