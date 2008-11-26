سعید جباری دبیراجرایی همایش "رسانه برای همه" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری این همایش درروز شنبه 9آذرماه گفت: "رسانه برای همه" به عنوان نخستین برنامه جانبی جشنواره "رسانهای برای بهتر زیستن" به بررسی جایگاه ناتوانی و معلولیت در رسانههای کشور میپردازد.
وی با اشاره به برنامههای جنبی مختلف از جمله برپایی نمایشگاه عکس و پوستر در رابطه با بخشهای دیگر این کنفرانس توضیح داد: همایش "رسانه برای همه" در چهار بخش با حضور اصحاب رسانه، پژوهشگران رسانهای اساتید دانشگاه و سینماگران برگزار میشود.
تاثیرات "تلویزیون برتغییر نگرش جامعه به معلولان" و "تجربه معلولیت در سینمای ایران" با رویکرد بر سه موضوع همانندسازی تجربه از سینمای ناتوانی، نقش بازیگران و کارگردانان در ارائه تصویر ناتوانی و برررسی انگیزهای سینمای ایران در حوزه معلولیت و ناتوانی بخشهای صبح روز شنبه این کنفرانس است.
همچنین جباری از حضورمجید مجیدی، پوران درخشنده، علی احمدی فرد(بازیگر معلول)، هما روستا و دکتر منتظرالقائم و دکتر محمد کمالی مدرس دانشگاه در این دو بخش خبرداد.
همچنین دبیرکانون پژوهش های ارتباطی ایران از بررسی 20 فیلم ایرانی و خارجی برای بررسی چگونگی ارائه معلولیت در آنها گفت و ادامه داد: بخشی نیز با عنوان بازنمایی چهره معلولیت در سینمای ایران و جهان برگزار میشود که 20فیلم ایرانی و خارجی که در آن معلولان حضور داشتهاند به نمایش درمیآید.
جباری، میزگرد مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای روزنامه نگاران در قبال ناتوانی و معلولیت را با حضور دکتر دهقان و فیضی سردبیر روزنامه ایران سپید پایان بخش این کنفرانس یک روزه دانست.
کنفرانس "رسانه برای همه" شنبه 9آذرماه 9صبح در تالار ابن خلدون دانشگاه تهران آغاز به کار خواهد کرد.
دبیر اجرایی همایش "رسانه برای همه" از بررسی جایگاه ناتوانی و معلولیت در رسانهها با حضور مجید مجیدی، پوران درخشنده و هما روستا خبر داد.
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