مهدکودک های تهران همچنان اجازه دریافت شیر ندارند

حمید یعقوبی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مشکل شیرخوراکی مهدهای کودک حل شده است افزود: درحال حاضر شیر در مهدکودک های یارانه بگیر دولت به جز تهران توزیع می شود و در حال حاضر طبق آیین نامه اجرایی دولت به مهد کودک های یارانه بگیر، مناطق آسیب خیز و روستاها سهمیه شیر تعلق می گیرد.

این در حالی است که دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور چندی پیش از توقف توزیع شیر در مهدهای کودک یارانه ای خبر داده بود و علت آن را کوتاهی سازمان بهزیستی در اعلام آمار این مهد کودکها عنوان کرده بود.

همچنین مدیر کل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی پیش از این گفته بود که دبیر کمیته شیر آموزش و پرورش نگاه حذفی به توزیع شیر دارد و عنوان کرده بود چون در مدارس غیر انتفاعی شیر توزیع نمی شود بنابراین در مهدهای کودک یارانه ای نیز نباید شیر توزیع شود.

حسین جوادی در ادامه افزوده بود: نباید تنها به این دلیل بیش از 550 هزار کودک ( در مناطق محروم، آسیب خیر و...) را که در سن رشد قرار دارند از شیر محروم کرد.

در این باره یعقوبی فر به خبرنگار مهرگفت: براساس آیین نامه جدید و بعد از اعلام آمار مهدکودک ها از سوی سازمان بهزیستی، 500 هزار نفر بر جمعیت دریافت کنندگان شیر مدارس افزوده شد که همین عامل موجب کاهش دفعات توزیع شیر در مدارس و مهدکودک ها شده است.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور درباره کیفیت شیرهای توزیع شده و عدم استقبال دانش آموزان از آنها نیز اظهار داشت: کلیه شیرهای توزیع شده در مدارس و مهدکودک ها توسط وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نظارت می شود و سعی می کنیم به مرور کیفیت شیرها را بالا ببریم.

یعقوبی فر با اشاره به اینکه توزیع شیر در مدارس بالغ بر 148میلیارد و 820 میلیون تومان هزینه دارد افزود: تاکنون 20 نوبت شیر بین دانش آموزان سراسر کشور توزیع شده است.

در حال حاضر بیش از 550 هزار کودک ایرانی در مهدهای کودک زیر نظر سازمان بهزیستی کشور آموزش می بینند. این در حالی است که مهدهای کودک متعدد دیگری نیز تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند. در ایران 90 درصد مهدهای کودک توسط بخش خصوصی اداره می شود.