به‌ گزارش خبرنگار مهر، برنامه اصلی سفر ویتکام برگزاری یک کارگاه نسخه‌شناسی در کتابخانه ملی ایران است. وی به دعوت ولایتی رئیس کمیته تمدن ایران و اسلام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایران آمده و قرار است در نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی این شورا شرکت کند.

این پژوهشگر هلندی اوایل هفته وارد ایران شد و دیروز نیز با پژوهشگران مرکز پژوهشی میراث مکتوب دیدار کرد. کارگاه آموزشی نسخه‌شناسی ویتکام عصر امروز در محل کتابخانه ملی با حضور چند تن از فهرست‌نگاران برجسته، اساتید دانشگاه و نزدیک به 40 تن از دانشجویان و پژوهشگران حوزه نسخه‌شناسی و فهرست‌نویسی برپا می‌شود.

ویتکام استاد رشته باستان‌شناسی و عضو "انجمن جهانی مخطوطات اسلامی" است. وی تاکنون بیش از 2000 نسخه‌ خطی و چاپ سنگی کتابخانه دانشگاه لیدن را که در میان آنها نسخ متعددی نیز به زبان فارسی وجود دارد، فهرست ‌نویسی کرده ‌که البته این فهرست‌ها هنوز منتشر نشده است.

این استاد دانشگاه لیدن سه ماه پیش نیز علاوه بر سخنرانی در سومین کنفرانس بین‌المللی نسخ خطی اسلامی در دانشگاه کمبریج یک کارگاه آموزشی نسخه ‌شناسی در کالج مک ‌دالن برپا کرد که با استقبال زیاد پژوهشگران روبرو شد.