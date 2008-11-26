شاهرودیها امسال با قطع گاز مواجه نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، مجتبی رحیمی صبح امروز در جلسه هماهنگی گاز شهرستان شاهرود گفت: مشکلی برای اتصال لوله گاز 42 اینچ دشت شاد به میامی در استان وجود ندارد.

وی افزود: گاز مصرفی شهرستان از کشور ترکمنستان تامین و با تجدید قرار داد با آن کشور در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با تشکر از تلاش مسئولان شرکت گاز برای تسریع در اجرای خط انتقال 42 و 48 اینچ، خواستار تلاش مسئولان برای جلوگیری از قطع گاز در شهرستان شد.

وی با تاکید بر صرفه جویی گاز، گفت: تذکرات لازم به شرکت ها و صنایع برای صرفه جویی در مصرف گاز داده شده است.

رحیمی از دوگانه سوز شدن سامانه گرمایشی برخی ادارات، مدارس و نانوائی های شهرستان خبر داد و گفت: برای دوگانه سوز شدن نانوائی ها در سطح شهرستان اعتباراتی در نظر گرفته شده است که به صاحیان خبازی ها پرداخت می شود.