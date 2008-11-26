اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن تمامی بسیجیان این استان به عضویت رایگان کتابخانه های عمومی در می‌آیند.

وی در این‌باره گفت: روز گذشته در سمینار شهرداران و در جلسه‌ای که با حضور استاندار و تمامی شهرداران استان تهران (بجز شهر تهران) در محل استانداری برگزار شد، پیشنهاد ما برای عضویت رایگان بسیجیان در کتابخانه‌های عمومی پذیرفته شد. ما این پیشنهاد را به مناسبت هفته بسیج و قائل شدن تسهیلات فرهنگی برای این قشر از جامعه تهیه کرده بودیم.

سرابی اضافه کرد: بر این اساس تمامی افرادی که کارت بسیج فعال دارند، می‌توانند یک سال به صورت رایگان از کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند. میزان حق عضویت یکساله 2000 تومان است که پرداخت نیمی از این مبلغ را شهرداری‌های مربوط و نیم دیگر را اداره کل امور کتابخانه های عمومی تقبل می‌کنند.

این مقام مسئول تعداد تخمینی افراد ساکن استان تهران را که کارت بسیجی فعال دارند حدود 400 هزار نفر برآورد کرد.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی تهران همچنین مصوبه دیگر سمینار روز گذشته با شهرداران را ساخت یک کتابخانه عمومی توسط هر شهرداری عنوان کرد و گفت: بر اساس پیشنهاد دیگری که دیروز با آن موافقت شد و به صورت مصوبه درآمد، هر کدام از شهرداری های استان موظف شدند بابت بدهی نیم درصدی به انجمن کتابخانه های عمومی شهرهایشان، یک کتابخانه عمومی بسازند و تحویل انجمن دهند.

سرابی افزود: البته تعدادی از شهرداری های استان از جمله شهر فردوس، نسیم شهر، آبعلی و اشتهارد به صورت خودجوش از چندی پیش این کار را در دستور قرار داده اند و 5 کتابخانه آماده را به ما تحویل داده‌اند اما این مورد از روز گذشته به صورت یک مصوبه لازم الاجرا درآمد و دیگر شهرداری های استان باید تا پایان سال کتابخانه های مذکور را بسازند و به ما تحویل دهند.