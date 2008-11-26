لغو حلقه محاصره غزه و گفتگوهای فلسطینی محور نشست وزیران خارجه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، " احمد بن حلی" معاون عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با این روزنامه چاپ لندن گفت : اولویت های نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره بررسی موضوع گفتگوهای ملی فلسطینیان و همچنین تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر این گفتگوها است.

معاون عمرو موسی خاطر نشان کرد : مسئله دوم که در نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب مورد بررسی قرار می گیرد، موضوع لغو محاصره نوارغزه است که اوضاع این منطقه را نگران کننده و غیر قابل قبول کرد.

موضوع سوم هم ارزیابی روند مذاکرات فلسطینی و اسرائیلی و نفش عربی، منطقه ای و بین المللی در این روند که از جمله آن افزایش همکاری و فعالیت ها با دولت جدید آمریکا به منظور اجرای طرح صلح عربی با توجه به اینکه دولت سابق آمریکا از اجرای نقشه راه و محقق کردن صلح در منطقه ناتوان ماند.

پیش از این نشست که قرار است امروز در قاهره برگزار شود، عمرو موسی نشست هایی را با وزیران خارجه اتحادیه عرب ازجمله با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و صلاح البشیر وزیر خارجه اردن برگزار کرد.

